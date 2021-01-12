Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завёл аккаунт в «Телеграме». Число его подписчиков стремительно растёт.
Аккаунт верифицирован — синяя галочка является визуальным подтверждением того, что канал действительно принадлежит публичной личности. Такие есть, например, у Павла Дурова и президента Франции Эммануэля Макрона. Эрдоган и его администрация перешли в Telegram после отказа от WhatsApp, который недавно обновил пользовательское соглашение и обязал всех, кто использует этот мессенджер, делиться данными с Facebook.
Первый пост можно считать классикой социальных сетей — турецкий лидер опубликовал фото кота на фоне самого Эрдогана и представителей администрации президента. Все они стоят в медицинских масках.
Основатель Telegram Павел Дуров 12 января заявил, что число пользователей мессенджера превысило 500 млн, и подчеркнул ориентированность платформы на конфиденциальность и безопасность.