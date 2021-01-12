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Эрдоган завёл аккаунт в Telegram и первым делом запостил котика

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завёл аккаунт в «Телеграме». Число его подписчиков стремительно растёт.

Фото: скриншот / telegram

Аккаунт верифицирован — синяя галочка является визуальным подтверждением того, что канал действительно принадлежит публичной личности. Такие есть, например, у Павла Дурова и президента Франции Эммануэля Макрона. Эрдоган и его администрация перешли в Telegram после отказа от WhatsApp, который недавно обновил пользовательское соглашение и обязал всех, кто использует этот мессенджер, делиться данными с Facebook.

Первый пост можно считать классикой социальных сетей — турецкий лидер опубликовал фото кота на фоне самого Эрдогана и представителей администрации президента. Все они стоят в медицинских масках.

Основатель Telegram Павел Дуров 12 января заявил, что число пользователей мессенджера превысило 500 млн, и подчеркнул ориентированность платформы на конфиденциальность и безопасность.

Фото: скриншот / telegram

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Комментарии (3)

265027321
Здравствуйте. Прошу о помощи.

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Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо......
Arkadiy_
Не верьте пашке
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