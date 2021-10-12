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Mail.ru Group сменит название на VK. «Это самый перспективный бренд»

Mail.ru переименовывает группу компаний в VK

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Mail.Ru Group меняет название. Теперь группа компаний будет называться VK, заявил 12 октября глава ГК Борис Добродеев.

По его словам, это «самый узнаваемый и перспективный бренд», которым пользуется больше всего пользователей, особенно молодых.

«Мы никогда не были пользовательским брендом, были корпоративным. Теперь некоторые продукты переименуются полностью, все новые будут под новым брендом, старые продукты сохранят бренды, но получат визуальную связку с VK», — уточнил Добродеев.

Он подчеркнул, что этот бренд является универсальным и «выходит далеко за рамки соцсети»: в нем слушают музыку, делятся контентом, играют и читают.

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Комментарии (10)

AP-SPb
Лучше сразу в ФСБ :) Это ещё более "перспективный" бренд ;)))
ElenaLeo
Не поможет
Hans-Christian
Всё, к чему прикоснулось Mail.ru group, превратилось из удобных, популярных, построенных на энтузиазме ресурсов в средства по выкачиванию денег: Мамба, ВКонтакте. ВКонтакте с блокировщиком рекламы (из браузера) с пивом ещё потянет, а вот Мамба (во всяком случае для мужчины) внаглую деньги тянет. Причём так внаглую, что даже как-то уже совсем перебор.
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