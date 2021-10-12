Mail.ru Group сменит название на VK. «Это самый перспективный бренд»

Mail.Ru Group меняет название. Теперь группа компаний будет называться VK, заявил 12 октября глава ГК Борис Добродеев.



По его словам, это «самый узнаваемый и перспективный бренд», которым пользуется больше всего пользователей, особенно молодых.



«Мы никогда не были пользовательским брендом, были корпоративным. Теперь некоторые продукты переименуются полностью, все новые будут под новым брендом, старые продукты сохранят бренды, но получат визуальную связку с VK», — уточнил Добродеев.



Он подчеркнул, что этот бренд является универсальным и «выходит далеко за рамки соцсети»: в нем слушают музыку, делятся контентом, играют и читают.

