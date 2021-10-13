Хоррор про секс с автомобилями «Титан» номинирован Францией на «Оскар»

Франция определилась, какой фильм отправлять на «Оскар». 12 октября Indie Wire сообщил, что в национальном отборе победила кинолента «Титан». В июле этот фильм получил золотую пальмовую ветвь на Каннском фестивале. Главным его соперником среди французских фильмов, претендующих на участие в киноконкурсе, была картина Одри Диван «Событие», в сентябре получившая Золотого льва в Венеции.



Хоррор «Титан» — экспериментальное кино о девушке, которая испытывает неудержимое сексуальное влечение к автомобилям, — сейчас идет в российских кинотеатрах. Его победа в Каннах оказалась для многих сюрпризом. Первые показы киноленты вызвали большой резонанс из-за чрезмерной жестокости и визуальной агрессивности.

