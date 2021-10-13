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Хоррор про секс с автомобилями «Титан» номинирован Францией на «Оскар»

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Франция определилась, какой фильм отправлять на «Оскар». 12 октября Indie Wire сообщил, что в национальном отборе победила кинолента «Титан». В июле этот фильм получил золотую пальмовую ветвь на Каннском фестивале. Главным его соперником среди французских фильмов, претендующих на участие в киноконкурсе, была картина Одри Диван «Событие», в сентябре получившая Золотого льва в Венеции.

Хоррор «Титан» — экспериментальное кино о девушке, которая испытывает неудержимое сексуальное влечение к автомобилям, — сейчас идет в российских кинотеатрах. Его победа в Каннах оказалась для многих сюрпризом. Первые показы киноленты вызвали большой резонанс из-за чрезмерной жестокости и визуальной агрессивности.

Все страны должны подать заявки на участие в борьбе за «Оскар» до 1 ноября. Короткий список из пяти финалистов объявят 8 февраля. Церемония награждения победителей состоится 27 марта 2022 года.

Ранее стало известно, что от Финляндии на «Оскар» поедет фильм российско-финского производства «Купе номер шесть» с Юрой Борисовым в главной роли.

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Комментарии (1)

07A
Титан! Хорор! Вот фильм о неудержимом сексуальном влечении автомобилей марки ВАЗ и АЗЛК к своим хозяевам достоин "Оскара"!
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