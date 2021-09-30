В кинотеатрах начали показывать «Титана» Жюлии Дюкурно, фильм, получивший «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале этого года. Сам по себе факт наличия такого титула ничего не значит: даже опытный синефил не припомнит, кто «ветку» получал лет хотя бы пять назад. Наградой здесь стоит гордиться не создателям картины, а самому фестивалю: Канны впервые за долгое время смогли показать миру, что готовы меняться, открывать новые темы, не только брать в конкурс, но и оценивать по достоинству смелые и радикальные высказывания.

Когда «Титана» наградили, сторонние наблюдатели, пребывающие в плену мифа о Каннах как о страшно эстетском форуме настоящих авторов, где нет места всякому хулиганью и тем более жанровому кино, ужаснулись. Как так, «ветка» — хоррору, низкопробному ужастику? Да еще, судя по краткому синопсису, про девушку, которая занимается сексом с машинами? Они что там, «в гейропе», совсем «ку-ку»?



На самом деле ни как хоррор, ни как «кино про секс с тачками» «Титана» не определишь. Его вообще трудно как-то описать — слишком фильм получился разным. Только за первые полчаса экранного действия он успевает побыть и семейной драмой, и эротическим триллером, и чем-то вроде «Жизни Адель», и женской версией «Дома, который построил Джек». Залог такой переменчивости и неуловимости — сам сюжет, сочиненный Дюкурно: его запутанности, хитросплетенности позавидовал бы Альмодовар.



Главная героиня, Алекса, в детстве попала вместе с отцом в аварию. Отец остался невредим, а вот малышке пришлось делать операцию и вставлять в череп титановую пластину. Травма изменила всю жизнь Алексы — после нее девочка стала испытывать совершенно неудержимое сексуальное влечение к автомобилям. А когда подросла, связала с ними и свою профессиональную жизнь: стала работать танцовщицей на презентациях крутых тачек, буквально обнималась и целовалась с машинами за деньги и на радость публике. Как ни странно, эта деятельность подарила ей армию поклонников — мужчины катаются за Алексой с одной выставки на другую, просят автографы, а кто-то даже пытается завязать с ней куда более близкие отношения. Она их пресекает, протыкая ухажеров стальным шилом, которым закалывает волосы, и избавляясь от их тел. А трупов накапливается все больше — так что полиция усердно ищет неизвестного маньяка. Сердце же Алексы навсегда отдано автомобилям — и она находит возможность для того, чтобы непосредственно заниматься сексом с любимыми машинами. И, в конце концов, неожиданно для себя беременеет от одной из них — ожидание ребенка протекает как обычно, с тем лишь исключением, что вместо молока из груди Алексы течет машинное масло.

