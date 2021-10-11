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Беглов направил на согласование в ЗакС кандидатуру Мейксина на пост вице-губернатора

Мейксин возглавляет администрацию Центрального района Петербурга.

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил на согласование в городской парламент кандидатуру Максима Мейксина на пост вице-губернатора. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Смольного.

«В соответствии со статьями 4 и 5 Закона Санкт-Петербурга «О Правительстве Санкт-Петербурга» губернатор Александр Беглов направил в Законодательное собрание представление на согласование Максима Мейксина на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов внутренней политики», — отмечается в сообщении.

Мейксин работает главой администрации Центрального района города с февраля 2019 года. В случае утверждения его кандидатуры Заксобранием он заменит на посту ушедшего в парламент города Александра Бельского. На этом посту чиновник непосредственно курировал деятельность комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, отдел по связям с религиозными объединениями администрации губернатора, а также обеспечивал взаимодействие Смольного с Министерством науки и высшего образования (в части молодежной политики и волонтерской деятельности), Минпросвещения (в части вопросов добровольческой деятельности) и с Федеральным агентством по делам молодежи. Кроме того, вице-губернатор отвечал за внутреннюю политику, в частности и за проведение выборов.

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Комментарии (5)

tsodd
Беглов же и назначал его главой центрального района
Sergik7
Где заслуги? Где народное мнение?
265984735
А где Дворничиха сейчас?
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