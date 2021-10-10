Ксения Собчак пообещала оказать помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП под Сочи. Водителю Mercedes найдут адвоката

Телеведущая Ксения Собчак и ее команда готовы оказать посильную помощь всем участникам смертельного ДТП под Сочи. Об этом вечером в воскресенье, 10 октября, со ссылкой на директора Собчак Кирилла Суханова сообщает издание «Подъем».
По словам Суханова, они будут держать связь с пострадавшими, семьями погибших, а также окажут помощь водителю, который стал виновником аварии. Ему, как пообещал директор Собчак, помогут найти хорошего адвоката.
Представитель телеведущей также сообщил, что после столкновения он связался с организаторами мероприятия, с которого в аэропорт ехала Ксения Собчак, отослал им локацию и попросил вызвать скорую. Машину, чтобы приехать вовремя на рейс, им также вызвали организаторы.
Суханов отметил, что Ксения и ее ассистентка получили травмы, а он — вывих ноги и трещину в ребре.
Авария произошла накануне вечером под Сочи. Водитель Mercedes, в котором находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen. В нем от полученных травм погибла 35-летняя пассажирка. Еще двоих увезли в больницу. Водитель Mercedes признал вину. Возбуждено уголовное дело. Мужчину отпустили.
Собчак рассказала, что после столкновения потеряла сознание, а придя в себя, несмотря на травмы, решила поехать домой к сыну.