FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
71.99р83.12р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Ксения Собчак пообещала оказать помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП под Сочи. Водителю Mercedes найдут адвоката

Телеведущая Собчак обещала помочь всем участниками смертельного ДТП в Сочи

10
Печать

Телеведущая Ксения Собчак и ее команда готовы оказать посильную помощь всем участникам смертельного ДТП под Сочи. Об этом вечером в воскресенье, 10 октября, со ссылкой на директора Собчак Кирилла Суханова сообщает издание «Подъем».

По словам Суханова, они будут держать связь с пострадавшими, семьями погибших, а также окажут помощь водителю, который стал виновником аварии. Ему, как пообещал директор Собчак, помогут найти хорошего адвоката.

Представитель телеведущей также сообщил, что после столкновения он связался с организаторами мероприятия, с которого в аэропорт ехала Ксения Собчак, отослал им локацию и попросил вызвать скорую. Машину, чтобы приехать вовремя на рейс, им также вызвали организаторы.

Суханов отметил, что Ксения и ее ассистентка получили травмы, а он — вывих ноги и трещину в ребре.

Авария произошла накануне вечером под Сочи. Водитель Mercedes, в котором находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen. В нем от полученных травм погибла 35-летняя пассажирка. Еще двоих увезли в больницу. Водитель Mercedes признал вину. Возбуждено уголовное дело. Мужчину отпустили.

Собчак рассказала, что после столкновения потеряла сознание, а придя в себя, несмотря на травмы, решила поехать домой к сыну.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

266081655
Откупиться решила.... По сути, явка с повинной.......
nuga
От питерских одно горе народу.
IgorSergeevich
А зачем водителю хорошего адвоката, если он виновен в ДТП, в котором погибли 2 человека? Или нам опять чего-то не сказали?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний