Ксения Собчак пообещала оказать помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП под Сочи. Водителю Mercedes найдут адвоката

Телеведущая Ксения Собчак и ее команда готовы оказать посильную помощь всем участникам смертельного ДТП под Сочи. Об этом вечером в воскресенье, 10 октября, со ссылкой на директора Собчак Кирилла Суханова сообщает издание «Подъем».



По словам Суханова, они будут держать связь с пострадавшими, семьями погибших, а также окажут помощь водителю, который стал виновником аварии. Ему, как пообещал директор Собчак, помогут найти хорошего адвоката.



Представитель телеведущей также сообщил, что после столкновения он связался с организаторами мероприятия, с которого в аэропорт ехала Ксения Собчак, отослал им локацию и попросил вызвать скорую. Машину, чтобы приехать вовремя на рейс, им также вызвали организаторы.

