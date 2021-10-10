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Водитель Mercedes, в котором ехала Собчак, рассказал, как произошло ДТП. Телеведущую он не узнал

Водитель Mercedes, в котором в ДТП попала Ксения Собчак, рассказал подробности аварии

Издание Baza связалось с мужчиной, который был за рулем Mercedes, попавшего под Сочи в смертельное ДТП.

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Как рассказал журналистам 10 октября Олег Цой, он взял троих пассажиров — двух девушек и молодого человека после мероприятия у «Розы Хутор». Они искали машину, чтобы поехать в аэропорт. В пассажирке, которая села на заднее сидение, он, по его словам, не узнал Ксению Собчак.

Водитель подтвердил слова телеведущей, что никто не просил его ехать быстрее. Но во время движения по Краснополянскому шоссе он принял решение обогнать двигавшийся впереди автомобиль и выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с Volkswagen, после чего машину отбросило на ехавший автобус.

В ДТП, как писала «Фонтанка», погибла пассажирка Volkswagen. Водителя и еще одного пассажира увезли в больницу. Одного из них врачи спасти не смогли. Собчак и ее помощница от медицинской помощи отказались и уехали на такси в аэропорт.

Сама телеведущая рассказала, что от удара потеряла сознание, а потом, несмотря на полученные травмы и сотрясение мозга, решила ехать домой к сыну. Сейчас ее здоровьем занимаются столичные врачи.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (11)

SKPTM
Я правильно понимаю, что нормальных шоссе в регионе Сочи так и не построили?
выезд на встречку на шоссе это не нормально
ZDV
А Ксении дешёвая популярность нужна? Героиня. Несмотря на многочисленные травмы... Огребла бы нормально, никуда бы не поехала дальше.
ZDV
"В ДТП, как писала «Фонтанка», погибла пассажирка Volkswagen. Водителя и еще одного пассажира увезли в больницу. Одного из них врачи спасти не смогли". Водителя и ещё одного пассажира какой машины? Не совсем понятно. Лишь бы бежать с новостями. А виноват по любому водитель. Мало ли, кто что ему сказал или пытался приказать. Несёт ответственность исключительно он.
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