Водитель Mercedes, в котором ехала Собчак, рассказал, как произошло ДТП. Телеведущую он не узнал

Как рассказал журналистам 10 октября Олег Цой, он взял троих пассажиров — двух девушек и молодого человека после мероприятия у «Розы Хутор». Они искали машину, чтобы поехать в аэропорт. В пассажирке, которая села на заднее сидение, он, по его словам, не узнал Ксению Собчак.



Водитель подтвердил слова телеведущей, что никто не просил его ехать быстрее. Но во время движения по Краснополянскому шоссе он принял решение обогнать двигавшийся впереди автомобиль и выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с Volkswagen, после чего машину отбросило на ехавший автобус.

