«Интерфакс»: Один из пострадавших в ДТП с машиной, где была Ксения Собчак, скончался в больнице

Как сообщает «Интерфакс» 10 октября со ссылкой на источники, в автомобиле Voklswagen, в который врезался Mercedes S500 с телеведущей, было три человека. 35-летняя пассажирка скончалась на месте. В больницу увезли водителя и еще одного пассажира. Один из них умер в стационаре, состояние второго врачи оценивают как тяжелое.
«Фонтанка» писала, авария случилась накануне вечером в районе Красной Поляны в Сочи. По предварительной информации, водитель арендованного Ксенией Собчак автомобиля выехал на полосу встречного движения и врезался в Voklswagen. Журналистка не пострадала. После аварии она пересела в другую машину и уехала.
Сама Собчак пока никак не прокомментировала информацию о том, что стала участницей ДТП.