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«Интерфакс»: Один из пострадавших в ДТП с машиной, где была Ксения Собчак, скончался в больнице

В ДТП с участием Собчак погибли два человека

В ДТП с участием Mercedes S500, в котором в качестве пассажира ехала телеведущая Ксения Собчак, пострадали трое.

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Как сообщает «Интерфакс» 10 октября со ссылкой на источники, в автомобиле Voklswagen, в который врезался Mercedes S500 с телеведущей, было три человека. 35-летняя пассажирка скончалась на месте. В больницу увезли водителя и еще одного пассажира. Один из них умер в стационаре, состояние второго врачи оценивают как тяжелое.

«Фонтанка» писала, авария случилась накануне вечером в районе Красной Поляны в Сочи. По предварительной информации, водитель арендованного Ксенией Собчак автомобиля выехал на полосу встречного движения и врезался в Voklswagen. Журналистка не пострадала. После аварии она пересела в другую машину и уехала.

Сама Собчак пока никак не прокомментировала информацию о том, что стала участницей ДТП.

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Комментарии (5)

ahma
Собчак виновата в смерти 2 - х людей. Пусть теперь живет с этим.
Mikle776
даже не могу себе представить, как "персона" с заднего сидения командует водителю - выезжаем на встречку! тем более "персона" обычно сидит с правой стороны...
обычное лихачество обычного водилы, который, видимо, хотел показать свое мастерство персоне
Cвифт
.... водители персон обычно не самоубийцы, и на встречку по собственной инициативе не лезут .... тем более, в горах.
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