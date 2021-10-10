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«Подъем»: Ксения Собчак попала в смертельное ДТП под Сочи

Автомобиль, в котором после мероприятия ехала телеведущая Ксения Собчак, попал в ДТП в районе Красной Поляны.

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Как сообщает издание «Подъем» 10 октября, авария случилось накануне поздно вечером. По предварительной информации, арендованный Собчак Mercedes S500, выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с автомобилем Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя женщина, которая ехала на пассажирском сидении Volkswagen. Водитель иномарки доставлен в больницу.

Как пишут СМИ, телеведущая в ДТП не пострадала. Она якобы отказалась от медицинской помощи, пересела в другую машину и уехала.

Сама Ксения Собчак пока никак не прокомментировала информацию об участии в ДТП.

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Комментарии (10)

Гражданкa
" Mercedes S500 выехал на полосу встречного движения и столкнулся там"
сам выехал и сам столкнулся?
Pilat
Ксюша сама авто не водит.
Не царское это дело
shushu
а где Подъем об этом сообщает? Что то на странице у них нет.
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