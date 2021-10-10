«Подъем»: Ксения Собчак попала в смертельное ДТП под Сочи

Как сообщает издание «Подъем» 10 октября, авария случилось накануне поздно вечером. По предварительной информации, арендованный Собчак Mercedes S500, выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с автомобилем Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя женщина, которая ехала на пассажирском сидении Volkswagen. Водитель иномарки доставлен в больницу.



Как пишут СМИ, телеведущая в ДТП не пострадала. Она якобы отказалась от медицинской помощи, пересела в другую машину и уехала.



Сама Ксения Собчак пока никак не прокомментировала информацию об участии в ДТП.

