Собчак о смертельном ДТП: У меня многочисленные травмы, но я хотела к сыну и домой

Сообщение в Telegram-канале телеведущей «Кровавая барыня» с рассказом об аварии появилось в воскресенье, 10 октября, в 15:10, после того, как она «только оклемалась».



«Этот пост пишу лично я. Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными», — пообещала Ксения Собчак.



Она также рассказала, что вместе с ассистенткой ехала из аэропорта, когда водитель принял решение выехать на встречку. «Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в Зуме, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда», — уверяет журналистка.

