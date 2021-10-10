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Собчак о смертельном ДТП: У меня многочисленные травмы, но я хотела к сыну и домой

У Ксении Собчак сотрясение головного мозга после ДТП

Ксения Собчак подтвердила, что была в машине, попавшей в ДТП под Сочи. И рассказала, как произошла авария, и почему она уехала с места происшествия.

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Сообщение в Telegram-канале телеведущей «Кровавая барыня» с рассказом об аварии появилось в воскресенье, 10 октября, в 15:10, после того, как она «только оклемалась».

«Этот пост пишу лично я. Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными», — пообещала Ксения Собчак.

Она также рассказала, что вместе с ассистенткой ехала из аэропорта, когда водитель принял решение выехать на встречку. «Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в Зуме, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда», — уверяет журналистка.

Собчак подтвердила, что после ДТП, несмотря на то, что после столкновения она потеряла сознание, и были предложения вызвать скорую и отвезти ее в больницу в Сочи, она приняла решение поехать в аэропорт.

«Мне предлагали госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение», — объясняет она.

По словам Собчак, ее директор сразу вызвал скорую и сходил посмотреть, могут ли они чем-то помочь людям в другой машине. Но ими уже занимались другие.

ДТП с участием Mercedes S500, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, произошло накануне вечером в Сочи. Водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen. 35-летняя пассажирка этой машины погибла на месте. Еще двоих — водителя и второго пассажира — увезли в больницу, где один из них скончался.

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Комментарии (16)

MarinaTs
Мадам собчак было так плохо, что она с места дтп рванула в москву? Когда плохо - едут в больницу. Сейчас она будет пиариться на этой аварии
266330025
Лютая дичь …
AlBerkut
В показаниях путаются.
Ксюшадь типа из аэропорта ехала, но водила их забрал типа с Розы Хутора и вёз В аэропорт... 🤔
Врать нужно уметь, и заведомо ложные показания заранее согласовывать с подельниками...
Это ей ещё сенсей путинский должен был объяснить😉
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