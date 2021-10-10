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Большой театр отменил спектакль «Садко» после гибели артиста, придавленного декорацией

Спектакль «Садко» в Большом театре 10 октября отменён

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Государственный академический Большой театр отменил спектакль «Садко» 10 октября после гибели актёра. Об этом со ссылкой на пресс-службу театра в воскресенье сообщает РИА Новости.

«Большой театр принял решение отменить спектакль «Садко» 10 октября. Большой театр приносит извинения. Билеты подлежат возврату в кассы», — уточняется в сообщении.

Ранее «Фонтанка» писала, что накануне на сцене Большого театра в Москве во время показа оперы «Садко» погиб 37-летний актёр Евгений Кулеш — на него упала и насмерть придавила декорация. По факту гибели артиста Следственный комитет начал проверку.

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