Большой театр отменил спектакль «Садко» после гибели артиста, придавленного декорацией

Государственный академический Большой театр отменил спектакль «Садко» 10 октября после гибели актёра. Об этом со ссылкой на пресс-службу театра в воскресенье сообщает РИА Новости.



«Большой театр принял решение отменить спектакль «Садко» 10 октября. Большой театр приносит извинения. Билеты подлежат возврату в кассы», — уточняется в сообщении.



Ранее «Фонтанка» писала, что накануне на сцене Большого театра в Москве во время показа оперы «Садко» погиб 37-летний актёр Евгений Кулеш — на него упала и насмерть придавила декорация. По факту гибели артиста Следственный комитет начал проверку.

