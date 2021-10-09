В Большом театре декорация насмерть придавила актера на сцене во время оперы «Садко»

В Москве актер погиб на сцене в Большом театре во время оперы «Садко». Об этом 9 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.



По данным информагентства, на мужчину упала декорация и насмерть придавила его.

Как уточняет «Москва 24», представление было остановлено, зрителей попросили покинуть зал.