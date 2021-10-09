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В Большом театре декорация насмерть придавила актера на сцене во время оперы «Садко»

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В Москве актер погиб на сцене в Большом театре во время оперы «Садко». Об этом 9 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным информагентства, на мужчину упала декорация и насмерть придавила его.

Как уточняет «Москва 24», представление было остановлено, зрителей попросили покинуть зал.

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Комментарии (4)

261215271
Раздолбайство это по-русски, а не опера. Читала, что недавно декарация чуть Михалкова не придавила, правда не помню в каком театре.
265927066
"Призрак оперы" по-русски.........
266081655
Погиб как солдат.... На поле боя.....
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