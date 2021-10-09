СК начал проверку после гибели актера, придавленного декорацией в Большом театре

Следователи организовали проверку по факту гибели артиста на сцене Большого театра в Москве во время спектакля. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, 37-летний актер получил травмы и скончался до приезда скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Также проверку проводит прокуратура. Ведомство опубликовало в своем telegram-канале фотографии с места трагедии.
Ранее сообщалось, что мужчину насмерть придавило декорацией. Как пишет ТАСС, погибшим оказался артист Евгений Кулеш. Во время оперы «Садко» он отодвигал расположенный на сцене трон, декорация должна была начать спускаться, а в итоге придавила актера. Спектакль был отменен.