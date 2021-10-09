СК начал проверку после гибели актера, придавленного декорацией в Большом театре

Следователи организовали проверку по факту гибели артиста на сцене Большого театра в Москве во время спектакля. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба ведомства.



По данным следствия, 37-летний актер получил травмы и скончался до приезда скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.



Также проверку проводит прокуратура. Ведомство опубликовало в своем telegram-канале фотографии с места трагедии.