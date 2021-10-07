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«Нормальное сезонное явление». Медвежий штурм курятника попал на камеру в Адлере

Медведь пытался взломать курятник в Адлере

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Скриншот видео <a href="https://youtu.be/nZ-K8iaJjt8" class="io-leave-page _" target="_blank">Igor Zolotukhin</a> / YouTube
Скриншот видео Igor Zolotukhin / YouTube
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В Адлере медведь решил добыть еды у людей и пошел штурмом на курятник. Попытку взлома засняла камера видеонаблюдения.

Судя по видео, опубликованному на сайте YouTube, инцидент произошел около часа ночи 6 октября. Мишка ломился в дверь, пытался лезть на стены и даже дергал за дверную ручку (и она не оторвалась!), но курятник оказался сколочен на славу. Поцарапанное и погрызенное строение устояло, даже дверь косолапому сорвать не удалось — пришлось уйти несолоно хлебавши.

Как пишет 7 октября «Подъём», жители Сочи жалуются, что в последнее время медведи стали чаще выходить к людям. Начальник отдела по охране животного мира Сочинского национального парка Реваз Пруидзе рассказал изданию, что в начале октября в лесу очень слабая кормовая база, медведям не хватает еды, и они приходят к населенным пунктам и на участки — за фруктами, орехами, виноградом.

«Ничего удивительного, это совершенно нормальное сезонное явление. Город разросся, много сельхозугодий застроено, поэтому получается так, что не медведи пришли к людям, а люди — к медведям. Поэтому они ломают курятники и крольчатники, чтобы прокормиться», — отметил он, добавив, что медвежье нашествие продлится еще около недели, и до следующего года они людей больше не потревожат.

Этой осенью медведи похулиганили и в других регионах. В Приморском крае мишка порезвился в гостевом домике в Сихотэ-Алинском заповеднике. Последствия медвежьего вандализма показали на видео. А на Чукотке осиротевший белый медвежонок забрел в село и стащил кусок местного деликатеса — кымгыта.

Скриншот видео <a href="https://youtu.be/nZ-K8iaJjt8" class="io-leave-page _" target="_blank">Igor Zolotukhin</a> / YouTube
Скриншот видео Igor Zolotukhin / YouTube

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Комментарии (2)

DEMOMON
"Молодой медведь, глупый".
Владислав М
Вот ведь вандал косолапый, не съел, так поломал!
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