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«Кто сидел на моём стуле?» Медведь-вандал устроил погром в гостевых домиках приморского заповедника

Медведь устроил погром в гостевом домике Сихотэ-Алинского заповедника

Один из обитателей особо охраняемой природной территории решил навестить четыре гостевых домика в районе урочища реки Таежной в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморском крае. Следы деятельности медведя-вандала, который выбил там окна и снёс двери, обнаружили инспекторы заповедника.

«Пришёл, умылся, пропотел, полежал и выбил окно. Хотя бы печку не тронул», — восстанавливает ход событий сотрудник заповедника Александр Андросов, опубликовавший 6 сентября кадры, на которых видны последствия визита медведя в избушку.

Специалисты заповедника отмечают, что такое поведение среди диких животных встречается довольно редко. «Следы от зубов тупые, скорее всего это уже старый медведь. Вообще, такое поведение для животного нетипичное, они все-таки сторонятся людей и человеческого запаха, тем более учитывая, что корма сейчас в лесу предостаточно», — комментирует научный сотрудник заповедника Светлана Бондарчук.

Последний раз подобного медведя-озорника наблюдали 10 лет назад на заповедной территории в районе реки Колумбе, когда животному приглянулась одна из заповедных избушек, которую он периодически занимал на время отсутствия сотрудников заповедника.

Теперь администрации заповедника предстоит восстановить нанесённый медведем ущерб.

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