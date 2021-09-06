Один из обитателей особо охраняемой природной территории решил навестить четыре гостевых домика в районе урочища реки Таежной в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморском крае. Следы деятельности медведя-вандала, который выбил там окна и снёс двери, обнаружили инспекторы заповедника.



«Пришёл, умылся, пропотел, полежал и выбил окно. Хотя бы печку не тронул», — восстанавливает ход событий сотрудник заповедника Александр Андросов, опубликовавший 6 сентября кадры, на которых видны последствия визита медведя в избушку.

