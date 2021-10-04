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Одинокий медвежонок на Чукотке забрёл в село и стащил кымгыт

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Ещё один «Умка» пришёл к людям. Осиротевшего белого медвежонка сотрудники WWF России обнаружили в чукотском селе Ванкарем на берегу Чукотского моря 3 октября.

Как сообщает пресс-служба WWF, детёнышу около года, следов взрослой медведицы рядом с ним не нашли. Сначала он показался ночью, а затем днём вернулся и утащил кусок кымгыта. Это традиционный чукотский деликатес — моржовый рулет, дозревающий в леднике.

Фото: Автор фото Марина Серякова / WWF России
Фото: Автор фото Марина Серякова / WWF России
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Сотрудники WWF передали информацию в Росприроднадзор. В начале недели комиссия решит его судьбу.

«В данный момент важно сохранить жизнь медвежонка и не дать его прикормить человеческой пищей до тех пор, пока не будет принято решение комиссии, — говорит главный координатор по сохранению биоразнообразия Арктики WWF России Варвара Семенова. — В Ванкареме в 2006 году при поддержке Всемирного фонда дикой природы был создан Медвежий патруль — группа волонтеров из числа местных жителей, которые занимаются предотвращением конфликтов с белыми медведями. На месте работают двое наших сотрудников. Мы уже направили письмо в Росприроднадзор».

В конце сентября другой медвежонок забрел в заполярный посёлок Диксон в Красноярском крае. Решение о нём также должен принять Росприроднадзор, но в красноярском парке «Роев ручей» уже заявили, что могут взять на себя заботу о животном.

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Комментарии (1)

Свободу Лёхе!
Да, мы с ним одной крови но, опять же, вспоминая Грозовой Перевал Эмили Бронте.., мы с ним.. - прошли несколько разные стадии воспитания и культуры.., мы - обязаны это понимать, если.. - не хотим сойти с ума..)
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