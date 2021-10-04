Как сообщает пресс-служба WWF, детёнышу около года, следов взрослой медведицы рядом с ним не нашли. Сначала он показался ночью, а затем днём вернулся и утащил кусок кымгыта. Это традиционный чукотский деликатес — моржовый рулет, дозревающий в леднике.

«В данный момент важно сохранить жизнь медвежонка и не дать его прикормить человеческой пищей до тех пор, пока не будет принято решение комиссии, — говорит главный координатор по сохранению биоразнообразия Арктики WWF России Варвара Семенова. — В Ванкареме в 2006 году при поддержке Всемирного фонда дикой природы был создан Медвежий патруль — группа волонтеров из числа местных жителей, которые занимаются предотвращением конфликтов с белыми медведями. На месте работают двое наших сотрудников. Мы уже направили письмо в Росприроднадзор».



В конце сентября другой медвежонок забрел в заполярный посёлок Диксон в Красноярском крае. Решение о нём также должен принять Росприроднадзор, но в красноярском парке «Роев ручей» уже заявили, что могут взять на себя заботу о животном.

