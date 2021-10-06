СК возбудил новые уголовные дела по факту пыток заключенных в Саратовской области. Руководитель злополучной больницы уволен

Следователи возбудили еще четыре уголовных дела после публикаций в СМИ о пытках заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Глава ФСИН уволил начальника учреждения и трех сотрудников.
Как сообщает 6 октября пресс-служба СК России, по двум фактам преступления квалифицируются по статье «насильственные действия сексуального характера», еще в двух случаях – «превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения».
Также региональное следственное управление расследует еще три уголовных дела по четырем эпизодам «насильственных действий сексуального характера». В ведомстве рассказали, что данные преступления совершались в период с января 2020 года по май 2021-го на территории ФКЛПУ ОТБ № 1 УФСИН России по Саратовской области в отношении четырех осужденных.
Сейчас сотрудники Следственного комитета осматривают помещения тюремной больницы, допрашивают осужденных и сотрудников исправительного учреждения, изымают необходимые документы. Также назначен ряд судебных экспертиз. СК устанавливает другие возможные эпизоды издевательств над заключенными.
Глава ФСИН Александр Калашников уволил по отрицательным мотивам начальника больницы Павла Гаценко, его заместителя по безопасности и оперативной работе Сергея Салова, начальника оперативного отдела Антона Бочкова и начальника отдела безопасности Сергея Мальцева.
Ранее сообщалось, что после скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке.