СК возбудил новые уголовные дела по факту пыток заключенных в Саратовской области. Руководитель злополучной больницы уволен

Следователи возбудили еще четыре уголовных дела после публикаций в СМИ о пытках заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Глава ФСИН уволил начальника учреждения и трех сотрудников.



Как сообщает 6 октября пресс-служба СК России, по двум фактам преступления квалифицируются по статье «насильственные действия сексуального характера», еще в двух случаях – «превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения».



Также региональное следственное управление расследует еще три уголовных дела по четырем эпизодам «насильственных действий сексуального характера». В ведомстве рассказали, что данные преступления совершались в период с января 2020 года по май 2021-го на территории ФКЛПУ ОТБ № 1 УФСИН России по Саратовской области в отношении четырех осужденных.

