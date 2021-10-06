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СК возбудил новые уголовные дела по факту пыток заключенных в Саратовской области. Руководитель злополучной больницы уволен

Еще четыре уголовных дела возбудили после пыток заключенных в Саратовской области

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Следователи возбудили еще четыре уголовных дела после публикаций в СМИ о пытках заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Глава ФСИН уволил начальника учреждения и трех сотрудников.

Как сообщает 6 октября пресс-служба СК России, по двум фактам преступления квалифицируются по статье «насильственные действия сексуального характера», еще в двух случаях – «превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения».

Также региональное следственное управление расследует еще три уголовных дела по четырем эпизодам «насильственных действий сексуального характера». В ведомстве рассказали, что данные преступления совершались в период с января 2020 года по май 2021-го на территории ФКЛПУ ОТБ № 1 УФСИН России по Саратовской области в отношении четырех осужденных.

Сейчас сотрудники Следственного комитета осматривают помещения тюремной больницы, допрашивают осужденных и сотрудников исправительного учреждения, изымают необходимые документы. Также назначен ряд судебных экспертиз. СК устанавливает другие возможные эпизоды издевательств над заключенными.

Глава ФСИН Александр Калашников уволил по отрицательным мотивам начальника больницы Павла Гаценко, его заместителя по безопасности и оперативной работе Сергея Салова, начальника оперативного отдела Антона Бочкова и начальника отдела безопасности Сергея Мальцева.

Ранее сообщалось, что после скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке.

4 октября проект Gulagu.Net сообщил о том, что в его распоряжение попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. Правозащитники пояснили, что файлы им передал программист, который во время своего заключения имел доступ к компьютерам УФСИН в Саратовской области. В общей сложности у правозащитников, по их словам, оказалось более 40 Гб секретных материалов.

В частности, на одном из опубликованных в Интернете видео якобы из туберкулезной больницы ФСИН в Саратове, мужчина, привязанный к кровати, лежит на спине, а его ноги задраны кверху, лицо прикрыто белой тканью. Возле него несколько человек, один из которых насилует его длинной палкой. После публикации в регион поехали с проверкой из Генпрокуратуры и центрального аппарата ФСИН. Видео также прокомментировали в Кремле.

Региональный омбудсмен Надежда Сухова заявила, что жалоб на насилие от пациентов тюремной больницы она не получала. Между тем Следственный комитет по Саратовской области возбудил после публикации видео уголовное дело.

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Комментарии (1)

RemyMartin
Хана программисту. Нафига они его сдали?
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