Находившийся в Москве журналист «Комсомолки» оказался в ИВС Минска

В Москве задержали журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко. Теперь он находится в Белоруссии как фигурант уголовного дела после статьи об убийстве сотрудника КГБ.



Как сообщает «Комсомолка» 2 октября, Можейко задержали в Москве. Связь с ним потеряли накануне днем. Последний раз он общался с матерью из столичной гостиницы.



Сегодня журналиста нашли уже в минском изоляторе временного содержания. Детали этапирования коллегам Можейко неизвестны.



29 сентября на сайте белорусской «КП» вышла заметка об убийстве IT-специалиста Андрея Зельцера, который, в свою очередь, застрелил сотрудника КГБ. Опубликованное провластными каналами видео перестрелки вызвало сомнения в ее подлинности.

