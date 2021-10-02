Находившийся в Москве журналист «Комсомолки» оказался в ИВС Минска

В Москве задержали журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко. Теперь он находится в Белоруссии как фигурант уголовного дела после статьи об убийстве сотрудника КГБ.
Как сообщает «Комсомолка» 2 октября, Можейко задержали в Москве. Связь с ним потеряли накануне днем. Последний раз он общался с матерью из столичной гостиницы.
Сегодня журналиста нашли уже в минском изоляторе временного содержания. Детали этапирования коллегам Можейко неизвестны.
29 сентября на сайте белорусской «КП» вышла заметка об убийстве IT-специалиста Андрея Зельцера, который, в свою очередь, застрелил сотрудника КГБ. Опубликованное провластными каналами видео перестрелки вызвало сомнения в ее подлинности.
Можейко пообщался с друзьями Зельцера и вставил в заметку положительный комментарий о нем. За это белорусские силовики возбудили против журналиста уголовное дело о разжигании вражды и оскорблении представителя власти.
Сайт «КП» в Белоруссии был заблокирован. Кремль в день задержания Можейко раскритиковал Минск за ограничение свободы слова.