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Находившийся в Москве журналист «Комсомолки» оказался в ИВС Минска

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В Москве задержали журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко. Теперь он находится в Белоруссии как фигурант уголовного дела после статьи об убийстве сотрудника КГБ.

Как сообщает «Комсомолка» 2 октября, Можейко задержали в Москве. Связь с ним потеряли накануне днем. Последний раз он общался с матерью из столичной гостиницы.

Сегодня журналиста нашли уже в минском изоляторе временного содержания. Детали этапирования коллегам Можейко неизвестны.

29 сентября на сайте белорусской «КП» вышла заметка об убийстве IT-специалиста Андрея Зельцера, который, в свою очередь, застрелил сотрудника КГБ. Опубликованное провластными каналами видео перестрелки вызвало сомнения в ее подлинности.

Можейко пообщался с друзьями Зельцера и вставил в заметку положительный комментарий о нем. За это белорусские силовики возбудили против журналиста уголовное дело о разжигании вражды и оскорблении представителя власти.

Сайт «КП» в Белоруссии был заблокирован. Кремль в день задержания Можейко раскритиковал Минск за ограничение свободы слова.

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Комментарии (13)

AlBerkut
Конституция? А что там, запрет на выдачу граждан РФ? Не, не слышали...
AndrewBarsik
Вплоть до начала войны СССР выдавал фашистской Германии немецких и австрийских антифашистов, которые искали в СССР убежище от фашистов. Похоже, что мало что поменялось с тех пор в сознании отечественной "элиты"
Набеглов
Статья 61 1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству.
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