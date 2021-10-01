Песков: Блокировка «КП в Белоруссии» нарушает принципы свободы СМИ

Доступ к сайту «КП» ограничили в Белоруссии 29 сентября. В мининформе страны пояснили, что ресурс заблокировали из-за «сведений, способствующих формированию источников угроз национальной безопасности».

«Конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны все-таки обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Белоруссии», — пояснил Песков.

В Кремле категорически не согласны с блокировкой сайта «Комсомольской правды в Белоруссии». Это «нарушает принципы свободы СМИ», цитирует 1 октября РИА Новости заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По словам главреда газеты Владимира Сунгоркина, у белорусских властей уже давно возникают претензии к изданию. Не помогли даже прямые обращения к президенту Александру Лукашенко.



«В Белоруссии уже больше года запрещают распространять, печатать «Комсомольскую правду». Считают, что мы неправильно освещаем события в Белоруссии, уверены, что нельзя так писать о Белоруссии, как это делаем мы», — заявляет журналист (цитата по РБК).



Также Сунгоркин рассказал РИА, что сайт «КП», вероятно, заблокировали из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы айтишника, который, предположительно, 28 сентября застрелил сотрудника КГБ в Минске.

