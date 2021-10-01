FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +12
72.66р84.31р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Песков: Блокировка «КП в Белоруссии» нарушает принципы свободы СМИ

8
Печать

В Кремле категорически не согласны с блокировкой сайта «Комсомольской правды в Белоруссии». Это «нарушает принципы свободы СМИ», цитирует 1 октября РИА Новости заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны все-таки обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Белоруссии», — пояснил Песков.

Доступ к сайту «КП» ограничили в Белоруссии 29 сентября. В мининформе страны пояснили, что ресурс заблокировали из-за «сведений, способствующих формированию источников угроз национальной безопасности».

По словам главреда газеты Владимира Сунгоркина, у белорусских властей уже давно возникают претензии к изданию. Не помогли даже прямые обращения к президенту Александру Лукашенко.

«В Белоруссии уже больше года запрещают распространять, печатать «Комсомольскую правду». Считают, что мы неправильно освещаем события в Белоруссии, уверены, что нельзя так писать о Белоруссии, как это делаем мы», — заявляет журналист (цитата по РБК).

Также Сунгоркин рассказал РИА, что сайт «КП», вероятно, заблокировали из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы айтишника, который, предположительно, 28 сентября застрелил сотрудника КГБ в Минске.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Cashmare
"конечно... мы бы ожидали... всё-таки...", наверно, если есть такая возможность, ну пазязя...
azul
опять нож в спину?
Skazochny
в чужом глазу соринку, в своём бревно...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний