Жена айтишника, застрелившего сотрудника КГБ Белоруссии, задержана и находится в изоляторе на Окрестина

Жена мужчины, открывшего огонь по сотрудникам КГБ Белоруссии, задержана. Об этом 28 сентября сообщили в Следственном комитете республики.



31-летний айтишник, сотрудник американской компании EPAM Systems Андрей З., когда представители КГБ пришли к нему с обыском, заблокировал дверь и выходить отказался. Когда дверь взломали, он открыл огонь и смертельно ранил одного из сотрудников КГБ. Тот скончался в больнице. Ответным огнем стрелка убили на месте.



Его 40-летняя жена, снимавшая на видео происходившее, задержана по подозрению в соучастии в убийстве. Как сообщают белорусские СМИ, она находится в изоляторе на Окрестина.

