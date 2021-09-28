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Жена айтишника, застрелившего сотрудника КГБ Белоруссии, задержана и находится в изоляторе на Окрестина

СК Белоруссии возбудил уголовное дело после убийства сотрудника КГБ в Минске

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Жена мужчины, открывшего огонь по сотрудникам КГБ Белоруссии, задержана. Об этом 28 сентября сообщили в Следственном комитете республики.

31-летний айтишник, сотрудник американской компании EPAM Systems Андрей З., когда представители КГБ пришли к нему с обыском, заблокировал дверь и выходить отказался. Когда дверь взломали, он открыл огонь и смертельно ранил одного из сотрудников КГБ. Тот скончался в больнице. Ответным огнем стрелка убили на месте.

Его 40-летняя жена, снимавшая на видео происходившее, задержана по подозрению в соучастии в убийстве. Как сообщают белорусские СМИ, она находится в изоляторе на Окрестина.

В белорусском СК заявляли, что сотрудники органов госбезопасности отрабатывали адреса, по которым «могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

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Комментарии (3)

263221761
Заходить в дом без разрешения, можно к рабам. К Свободным так не прокатит.))
alexadmin
Точно так дело было? А то по видеопостановке больше похоже, что какие-то бандиты в дверь ломились.
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