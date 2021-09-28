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В Белоруссии сотрудник КГБ погиб в ходе спецоперации

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Сотрудник КГБ Белоруссии получил смертельное ранение в ходе штурма квартиры. Об этом 28 сентября сообщается на сайте ведомства.

Спецоперацию проводили в доме, где, как предполагают правоохранители, могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.

«В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем преступник был уничтожен», — говорится в сообщении.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело. В белорусских оппозиционных СМИ пишут, что силовики пришли с обыском к сотруднику американской IT-компании EPAM Systems, 32-летнему Андрею З.

Ранее сообщалось, что МВД республики заявило о задержании «организаторов и исполнителей» терактов в Могилевской области. Речь идет о «минировании» железных дорог и сгоревшем стрелковом тире воинской части.

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Комментарии (18)

killbeachtrash
Гммм....идет горение под "мхом", а то какая то странная тишина была.
262153701
Опасный преступник в составе группы правонарушительных органов был застрелен Гражданином. защищавшим свой Дом - вот так правильно формулировать инцидент.
Доверчивый_5e4ce296a0900
А ведь был шанс остаться человеком. Нет, пошел служить бандитам.
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