В Белоруссии сотрудник КГБ погиб в ходе спецоперации

Сотрудник КГБ Белоруссии получил смертельное ранение в ходе штурма квартиры. Об этом 28 сентября сообщается на сайте ведомства.
Спецоперацию проводили в доме, где, как предполагают правоохранители, могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.
«В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем преступник был уничтожен», — говорится в сообщении.
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело. В белорусских оппозиционных СМИ пишут, что силовики пришли с обыском к сотруднику американской IT-компании EPAM Systems, 32-летнему Андрею З.
Ранее сообщалось, что МВД республики заявило о задержании «организаторов и исполнителей» терактов в Могилевской области. Речь идет о «минировании» железных дорог и сгоревшем стрелковом тире воинской части.