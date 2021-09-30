FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +10
72.76р84.88р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Число пострадавших в смертельном замесе с грузовиками на Московском выросло до двух

4
Печать
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15789798" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15789798" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15789798" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15789798" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
ПоделитьсяПоделиться

Стали известны подробности смертельной массовой аварии, произошедшей днем 29 сентября в Пушкинском районе Петербурга. По уточненным данным, на Московском шоссе столкнулись три грузовика и три легковые машины, а в больницу увезли двоих водителей.

Как сообщает 30 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 15:30 у дома 50 по Московскому шоссе 56-летний житель Волгоградской области на старом грузовике Freightliner с прицепом неправильно выбрал дистанцию и врезался в стоявший попутный Renault Kangoo. После этого «Рено» столкнулся с фурой Volvo FH с прицепом под управлением 55-летнего жителя Мурманской области, тот — с Suzuki Swift, а «Сузуки» — с КАМАЗом и Mercedes GL.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В результате аварии пассажир «Рено» погиб на месте, его личность устанавливается. Водителя «Кангу» — 50-летнего петербуржца, а также 30-летнего жителя Отрадного, находившегося за рулем «Сузуки», госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту аварии ведется доследственная проверка.

Как стало известно «Фонтанке», водитель Freightliner семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В момент ДТП он был трезв.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Александр Удалов
"Число пострадавших выросло до двух". Видимо, погибший не пострадал
либералЪ76
когда фурам запретят днём двигаться в пределах города? почему положительный опыт Москвы не перенимается?
либералЪ76
Из текста не ясно как мог погибший водитель Рено в тяжёлом состоянии быть доставлен в больницу.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний