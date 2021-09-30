Стали известны подробности смертельной массовой аварии, произошедшей днем 29 сентября в Пушкинском районе Петербурга. По уточненным данным, на Московском шоссе столкнулись три грузовика и три легковые машины, а в больницу увезли двоих водителей.



Как сообщает 30 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 15:30 у дома 50 по Московскому шоссе 56-летний житель Волгоградской области на старом грузовике Freightliner с прицепом неправильно выбрал дистанцию и врезался в стоявший попутный Renault Kangoo. После этого «Рено» столкнулся с фурой Volvo FH с прицепом под управлением 55-летнего жителя Мурманской области, тот — с Suzuki Swift, а «Сузуки» — с КАМАЗом и Mercedes GL.