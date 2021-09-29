И это лишь один эпизод!

А сколько подобных эксцессов ежедневно по городу, да в каких количествах!

Мы ведь живем прямо на войне, в сутки погибает столько же людей, сколько европейцев за год!

Посмотрел дороги в Германии и во Франции и даже не поверил, что там люди живут и радуются.

В России же все выживают, борются за право прожить еще годик, потом еще годик. И чтоб тебя не сгноила власть, и чтоб самосвал не переехал, и чтоб лифт не оборвался на 20 этаже. А вдруг путин пенсию подымет на 2 000 рублей! А у них её и не нужно поднимать, там все думают друг о друге, и горе тому канцлеру, который не оценит человечью жизнь. Гнить ему всю жизнь за решеткой.

Вот и ответ, почему никому ничего в России не нужно. Потому что, планета давно обустроена,люди на ней живут, знания передают детям, а те их приумножают.И воровать не нужно, потому что если тебе плохо, с тобой всегда поделятся, в каждом случае свой фонд, помощь каждому человеку.

А в РФ действительно умственно-отсталый убогий народ.