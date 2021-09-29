Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, в 15:53 29 сентября на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП с участием трех грузовых и двух легковых автомобилей у дома 54 по Московскому шоссе. Прибывшие на место спасатели деблокировали зажатых в одной из машин людей — погибшего и пострадавшего.
«Двое мужчин, пассажир был в сознании недолго, его сильно вмяло; водитель постарше, тоже зажат, но в сознании был. Вообще страшное зрелище, мы были чуть впереди, — рассказывает в группе «СЛАВЯНКА жилой район Санкт-Петербурга» очевидица Ольга. — Пассажира уже нет, у него аж ноги торчали наружу, очень много крови было, водители несли жгуты».
Авария перегородила шоссе в сторону Петербурга, оставив для проезда только обочину. В настоящий момент движение по-прежнему сильно затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», затор растянулся уже на семь километров и начинается от Колпинского шоссе. «Полтора часа стоим со стороны Колпино, и края не видно», — пишет в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Лена.