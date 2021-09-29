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В массовой аварии с фурами на Московском шоссе погиб человек

Серьезное ДТП, перегородившее Московское шоссе в Пушкинском районе Петербурга, не обошлось без жертв. Один человек погиб, еще один получил травмы.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, в 15:53 29 сентября на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП с участием трех грузовых и двух легковых автомобилей у дома 54 по Московскому шоссе. Прибывшие на место спасатели деблокировали зажатых в одной из машин людей — погибшего и пострадавшего.

«Двое мужчин, пассажир был в сознании недолго, его сильно вмяло; водитель постарше, тоже зажат, но в сознании был. Вообще страшное зрелище, мы были чуть впереди, — рассказывает в группе «СЛАВЯНКА жилой район Санкт-Петербурга» очевидица Ольга. — Пассажира уже нет, у него аж ноги торчали наружу, очень много крови было, водители несли жгуты».

Авария перегородила шоссе в сторону Петербурга, оставив для проезда только обочину. В настоящий момент движение по-прежнему сильно затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», затор растянулся уже на семь километров и начинается от Колпинского шоссе. «Полтора часа стоим со стороны Колпино, и края не видно», — пишет в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Лена.

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Комментарии (6)

Мастер Ответов
И это лишь один эпизод!
А сколько подобных эксцессов ежедневно по городу, да в каких количествах!
Мы ведь живем прямо на войне, в сутки погибает столько же людей, сколько европейцев за год!
Посмотрел дороги в Германии и во Франции и даже не поверил, что там люди живут и радуются.
В России же все выживают, борются за право прожить еще годик, потом еще годик. И чтоб тебя не сгноила власть, и чтоб самосвал не переехал, и чтоб лифт не оборвался на 20 этаже. А вдруг путин пенсию подымет на 2 000 рублей! А у них её и не нужно поднимать, там все думают друг о друге, и горе тому канцлеру, который не оценит человечью жизнь. Гнить ему всю жизнь за решеткой.
Вот и ответ, почему никому ничего в России не нужно. Потому что, планета давно обустроена,люди на ней живут, знания передают детям, а те их приумножают.И воровать не нужно, потому что если тебе плохо, с тобой всегда поделятся, в каждом случае свой фонд, помощь каждому человеку.
А в РФ действительно умственно-отсталый убогий народ.
nuga
слон и моська.фуры должны ездить отдельно от малышей,желательно по одной полосе.
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