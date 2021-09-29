Серьезная авария с участием нескольких большегрузов произошла днем 29 сентября в Пушкинском районе Петербурга. В результате оказался перекрыт проезд по Московскому шоссе в сторону города.
О массовой аварии, перекрывшей Московское шоссе в районе Шушар, сообщают очевидцы в группе «СЛАВЯНКА жилой район Санкт-Петербурга». Судя по видео, участниками аварии стали как минимум три большегруза и две легковые машины: одну зажало между грузовиками, вторую — с очень серьезными повреждениями — между фурой и бетонным разделителем.
По данным «Яндекс.Пробок», на Московском шоссе в районе Шушар собрался затор в обе стороны. Пробка в направлении Петербурга тянется уже на 6 километров. «Кому в город — лучше не суйтесь, там надолго», — отмечают в группе.