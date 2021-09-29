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Стали известны новые подробности массовой дневной аварии на Московском шоссе

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Стали известны новые подробности массовой аварии, произошедшей днем 29 сентября вблизи дома № 50 на Московском шоссе в Петербурге. Ранее сообщалось, что на магистрали произошло ДТП с участием трех грузовых и двух легковых автомобилей.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, тягач Freightliner наехал на Renault, а тот задел четыре стоящих впереди транспортных средства. Из-за удара пассажир легковушки скончался, 50-летнего водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Фонтанка» писала, что в одной из машин — участников аварии — зажало людей. Их деблокировали прибывшие на место происшествия спасатели.

Очевидцы сообщали, что ДТП представляло собой «страшное зрелище». Ноги пассажира, по словам одной из горожанок, торчали наружу, она увидела много крови.

Авария на Московском шоссе серьезно затруднила движение водителей. Некоторым из них пришлось стоять в пробке в течение полутора часов.

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Комментарии (2)

hal9000
Там кто то резко затормозил..рено замяла низ фуры (вольво вроде),уходя ушла в отбойник,тягач Freightliner так же от неожиданности взял влево,но так как рено резко взяла влево и ушла в отбойник она встала под углом и тягач ее замял..там вояки я думаю знают что произошло..возможно они и оттормаживались..
266295555
"Ноги пассажира, по словам одной из горожанок, торчали наружу, она увидела много крови." ООО..ооо..ООО )))
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