Стали известны новые подробности массовой дневной аварии на Московском шоссе

Стали известны новые подробности массовой аварии, произошедшей днем 29 сентября вблизи дома № 50 на Московском шоссе в Петербурге. Ранее сообщалось, что на магистрали произошло ДТП с участием трех грузовых и двух легковых автомобилей.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, тягач Freightliner наехал на Renault, а тот задел четыре стоящих впереди транспортных средства. Из-за удара пассажир легковушки скончался, 50-летнего водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Фонтанка» писала, что в одной из машин — участников аварии — зажало людей. Их деблокировали прибывшие на место происшествия спасатели.