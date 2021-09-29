В комитете по транспорту рассказали, кто сможет бесплатно парковаться в новой зоне платной парковки в центре Петербурга. Льготы предусмотрены для многодетных семей и владельцев электромобилей.
Как сообщили в ведомстве 29 сентября, бесплатно парковочное разрешение смогут оформить семьи с тремя и более детьми, включая приемных, если все члены семьи имеют российское гражданство, место жительства или пребывания в Петербурге, и один из родителей является собственником транспортного средства. Второй льготной категорией являются собственники электрических автомобилей.
Документ можно будет оформить с 1 ноября в МФЦ или на портале госуслуг. На одну семью или один электромобиль выдается одно разрешение. Действовать оно будет три года.
Также бесплатно парковаться смогут участники ВОВ, малолетние узники концлагерей и граждане, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Новая зона платной парковки в центре Петербурга начнет функционировать с 1 декабря 2021 года. В нее вошла 71 улица в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки. Карту парковки смотрите на «Фонтанке».