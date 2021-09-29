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Многодетные семьи и владельцы электрокаров смогут парковаться в новой платной зоне бесплатно

Парковка в центре Петербурга будет бесплатной для многодетных семей и электромобилей

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В комитете по транспорту рассказали, кто сможет бесплатно парковаться в новой зоне платной парковки в центре Петербурга. Льготы предусмотрены для многодетных семей и владельцев электромобилей.

Как сообщили в ведомстве 29 сентября, бесплатно парковочное разрешение смогут оформить семьи с тремя и более детьми, включая приемных, если все члены семьи имеют российское гражданство, место жительства или пребывания в Петербурге, и один из родителей является собственником транспортного средства. Второй льготной категорией являются собственники электрических автомобилей.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга
Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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Документ можно будет оформить с 1 ноября в МФЦ или на портале госуслуг. На одну семью или один электромобиль выдается одно разрешение. Действовать оно будет три года.

Также бесплатно парковаться смогут участники ВОВ, малолетние узники концлагерей и граждане, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Новая зона платной парковки в центре Петербурга начнет функционировать с 1 декабря 2021 года. В нее вошла 71 улица в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки. Карту парковки смотрите на «Фонтанке».

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Комментарии (3)

zelf
Закрывать номера.
kоt-obormot
срочно нужно прикупить ладуЭлладу.
dimas062
А жители прилегающих домов?
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