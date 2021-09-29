В комитете по транспорту рассказали, кто сможет бесплатно парковаться в новой зоне платной парковки в центре Петербурга. Льготы предусмотрены для многодетных семей и владельцев электромобилей.



Как сообщили в ведомстве 29 сентября, бесплатно парковочное разрешение смогут оформить семьи с тремя и более детьми, включая приемных, если все члены семьи имеют российское гражданство, место жительства или пребывания в Петербурге, и один из родителей является собственником транспортного средства. Второй льготной категорией являются собственники электрических автомобилей.