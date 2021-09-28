«Откусили ухо и содрали кожу с лица». В России создали базу данных о столкновениях белых медведей и людей

Отмечено, что с 2018 по 2020 год специалисты завершили создание базы данных, в которой отмечаются конфликты человека и белого медведя на Чукотке. В ней говорится о 179 столкновениях с 1940 по 2013 год в 13 населенных пунктах полуострова, большинство из них оканчивалось мирно.

Ученые зафиксировали рост числа встреч белых медведей с людьми с негативными последствиями. Об этом сообщило РИА Новости 28 сентября, ссылаясь на доклад биолога, сотрудника Магаданского института биологических проблем Севера Дальневосточного отделения Российской академии наук Анатолия Кочнева, представленного его супругой на международной конференции «Вселенная белого медведя».

«Звери либо уходили сами, либо их удавалось прогнать. Тем не менее в 11 случаях медведи наносили повреждения людям или даже убивали их. Дважды было зафиксировано убийство человека медведем. В остальных конфликтах медведи наносили укусы и царапины, ломали конечности и ребра, один раз откусили ухо и содрали кожу с лица человека», — говорится в докладе.



Между тем сами медведи чаще оставались в числе пострадавших, таких столкновений насчитывается 47, то есть 33 % .



«Дважды медведи уходили после ранения в лапу и морду. Остальные были убиты. В некоторых случаях, в результате одного конфликта были застрелены несколько зверей. В общей сложности в 47 конфликтах было убито или ранено 56 медведей», — гласит текст доклада.



«В одном случае жители села застрелили двух медведей, которые раскопали свежие могилы на кладбище и поедали недавно захороненных покойников. Если такое происходит, то медведей убивают всегда», — уточняется в докладе.



Отмечается, что местные жители признают конфликтом не только само нападение медведей, но и приближение животных к людям без нападения, а также их появление вблизи населенного пункта или промыслового жилья.

