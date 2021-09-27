Чиновники объяснили холод в квартирах на Ленинградской улице в Пушкине

Череда отключений на старте отопительного сезона на Ленинградской улице в Пушкине связана с ремонтом теплосетей и остановкой работы котельной. Об этом «Фонтанке» сообщили 27 сентября в администрации Пушкинского района Петербурга.
Как уточнили в пресс-службе, 27 сентября подачу тепла на Ленинградскую, 73 поставили на паузу из-за остановки 2-й Пушкинской котельной ГУП «ТЭК».
«В настоящее время работа котельной восстановлена, котельная выходит на заданные параметры», — говорят в администрации, не уточняя при этом, когда именно ждать тепла в квартирах.
В «ТЭК» подтвердили, что котельная остановила свою работу 27 сентября с 11:30 до 13:00 из-за прекращения подачи электроэнергии со стороны другой ресурсоснабжающей организации. «Работа источника была восстановлена специалистами ТЭКа в кратчайшие сроки, подача теплоносителя потребителям возобновлена», — заверили на предприятии. Напомним, после подключения компанией открыть задвижки в доме еще должны сотрудники УК.
С начала отопительного сезона для пятиэтажки это уже пятое отключение. По данным ГКУ ЖА Пушкинского района, отопление вновь появится в домах 28 сентября в 13:00.
«Фонтанка» писала, что на Ленинградской, 73 в Петербурге жители жалуются на холод в квартирах. Несмотря на большое количество заявок от местных, теплее не становится. Читатель рассказал, что из-за низких температур в квартире простыла уже вся семья.