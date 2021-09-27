Чиновники объяснили холод в квартирах на Ленинградской улице в Пушкине

Череда отключений на старте отопительного сезона на Ленинградской улице в Пушкине связана с ремонтом теплосетей и остановкой работы котельной. Об этом «Фонтанке» сообщили 27 сентября в администрации Пушкинского района Петербурга.



Как уточнили в пресс-службе, 27 сентября подачу тепла на Ленинградскую, 73 поставили на паузу из-за остановки 2-й Пушкинской котельной ГУП «ТЭК».



«В настоящее время работа котельной восстановлена, котельная выходит на заданные параметры», — говорят в администрации, не уточняя при этом, когда именно ждать тепла в квартирах.

