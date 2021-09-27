С начала отопительного сезона пятиэтажка на Ленинградской улице в Пушкинском районе Петербурга получила пятое предупреждение об остывающих батареях. По словам жителей, для того чтобы остужать, хорошо бы сначала согреть. Как сообщил «Фонтанке» читатель Анатолий, 27 сентября продолжают мерзнуть на Ленинградской, 73. Он знает о пяти квартирах, где комнатная температура снижается прямо пропорционально погоде за окном. В других, если и теплеет, то ненадолго — на портале «Наш Санкт-Петербург» пять объявлений о паузах в отоплении.

Первое как раз предваряет старт отопительного сезона, откладывая его на вечер 21-го числа. Дальше — новый сдвиг до 22-го. Следующие четыре дня батареи должны были греть, но с 27 по 28-е снова пауза.

Фото: gorod.gov.spb.ru Поделиться Поделиться







«До настоящего времени теплоснабжение отсутствует, несмотря на большое количество поданных заявок. Доживём ли мы до 1 октября при таких темпах их выполнения, мы не знаем. Прогноз погоды: 26 сентября днём +10, ночью +7, +6, 27-го днем +11, ночью +5, +4. Показания барометра в квартире: 90% влажности», — пишет Анатолий, добавляя, что простыла уже вся семья.

«Жилкомсервис № 2 Пушкинского района», который обслуживает дом, предлагает сообщать о проблемах по телефону горячей линии. Судя по перманентным коротким гудкам, отбоя от замерзающих нет. В актуальном списке проблемных адресов (обновлён 24 сентября), опубликованном Жилищным агентством района, дома № 73 нет. В нём под шестьдесят адресов, ближайший — Ленинградская, 63. Там подача отопления прекращена из-за дефекта ГУП «ТЭК». В пресс-службе предприятия сообщили, что работ, которые бы могли повлиять на температуру в 73-м доме, на данный момент нет. «Зона находится на циркуляции», — заверяют в «ТЭК».

«Фонтанка» обратилась за комментарием в администрацию Пушкинского района и Жилищный комитет. Отопительный сезон стартовал в Петербурге 20 сентября. По распоряжению губернатора Александра Беглова на эту дату батареи должны были потеплеть везде, но заметили это не все.