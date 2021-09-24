«Считать камень щебнем — это маразм». Откуда опять вырастут цены на квартиры от Петербурга до Казани

По информации 47news, налоговая Ленобласти директивно предлагает владельцам гранитных карьеров считать налог на добычу полезных ископаемых (
В Петербурге щебень покупают уже по
Налоговики настаивают, что карьеры должны заплатить по новой методике задним числом за 2019, 2020 и 2021 годы. (Выборгское УФНС разослало письма с требованиями добровольно погасить недоимки за два-три прошедших года.) Доначисления для среднего карьера составляют 20–25 миллионов за год. Таким образом, единовременная претензия тянет на 60–70 миллионов рублей. По оценкам участников рынка, такая мера приведет к банкротствам, что повлечёт дефицит и рост цен. Щебень идёт на производство бетона, а тот — на строительство многоквартирных домов от Петербурга и Москвы до Казани. То же самое прогнозируется на госконтрактах при строительстве дорог.
По словам гендиректора и совладельца компании «Дорпромгранит» Александра Митина, единственный выход — переложить издержки на покупателя.
— Задним числом начислять — это, простите, маразм! Отрасль и так на боку. Меня за три года проверяли 30 раз, и никто не сказал, что я неправильно плачу. Так пусть тогда налоговая разделяет ответственность. Пару недель назад уже доначислили 20 миллионов.
В Ленобласти действуют 24 гранитных карьера. Все расположены в Выборгском районе. За год добывается 15 миллионов кубометров горной массы (26 миллионов тонн). После отсева и дробления выходит около 17 миллионов тонн щебня. Если по средней цене, то объём рынка составляет около 7 миллиардов рублей. Ещё больше карьеров находится в Карелии. Там налоговая тоже начала наступление.
Коммерческий директор ООО «Гранит», входящего в группу «Беатон», Сергей Борзов рассказал, что пару недель назад получил требование о предоставлении документов.
— Сколько насчитают — ещё не знаем, и решение, как реагировать, ещё не принято. Но в целом — это нечто! Так ломать отрасль, с учётом строек в Петербурге и заявленных проектов по строительству дорог! Невообразимое устроили. Полагаю, банкротство ждёт
Исполнительный директор «Торгово-промышленной нерудной компании» Илья Чернев согласен, что нововведение приведёт к банкротствам. По его словам, отрасль с трудом работает на самоокупаемость, прибыльность не более
— Рост цен неизбежен. ФНС не даёт правил игры, критериев, как будет насчитываться налог. Мы не понимаем механизма и находимся в полном неведении.
Процесс добычи: породу взрывают, а дальше дробят. Практически у всех компаний оборудование в лизинге. Дробилка работает 24 на 7. Стоимость аренды участка — от 15 миллионов в год. Вложения в средний карьер — около 500 миллионов.
Коммерческий директор компании «Рубикон» Сергей Павловтоже признает сюрприз: «Не знаю, сколько насчитают. Как действовать теперь, пока не ясно».
Гендиректор «Лизинг Оптима» Александр Ларин считает, что по факту вводится налог с оборота, но «остальные налоги никто не отменял».
— Мы бы поняли, если бы с завтрашнего дня подняли. В России живём, привыкли. Но ФНС вообще не вступает в диалог. Результатом такого манёвра станут долги по зарплате и сокращение персонала, а он у нас квалифицированный, — размышляет предприниматель, добавляя, что цены на щебень и так не росли уже несколько лет.
Представитель крупной компании «Ленстройкомплектация»Александр Пушкин предвидит рост цен на
— С одной стороны, Минстрой просит нас отчитываться о ценах. Одновременно действия налоговой ускорят инфляцию в отрасли. Хотите что-то менять, введите единые правила — внесите изменения в Налоговый кодекс, и мы будем планировать свою экономику. Иначе впереди каскад банкротств, уход в тень, миграция в другие регионы, где более лояльное отношение. Как правило, добывающие предприятия — это моногорода, обеспечивают работой большую часть населения, — предупреждает собеседник.
Один из самых крупных игроков на рынке — «УК Возрождение-Неруд». Гендиректор предприятия Андрей Ведищев так комментирует: «Предполагаю, что последуют банкротства, а затем рост цен».
Самый крупный игрок в регионе «ЛСР. Базовые», его директор Сергей Бегоулев, естественно, был в курсе и пообещал прокомментировать позже.
В Ленобласти работает крупное предприятие «Базальт» с головной компанией Basalt Eastern Europe GmbH в Германии. Гендиректор «Базальт менеджмент» Андрей Залесский также возглавляет ассоциацию «Карьеры Евразии», куда входит половина карьеров в России.
— Ситуация некрасивая. Но мы надеемся на диалог. Если не с региональной инспекцией, то с Москвой. Пока же разброд и шатания. В одном регионе так, в другом по-иному. Одному за 1 год считают задним числом, другому за три. Хотелось бы понятных правил.
В ФНС аргументируют витиевато: качество добываемой горной породы соответствует ГОСТу «Щебень и гравий для строительных работ». По логике бизнесменов, лицензия выдаётся на «добычу строительного камня», а дробление — не добыча. Можно и как в школе — щебень в недрах не залегает.
За этот рынок заступились даже в правительстве Ленобласти. По словам инвестиционного вице-губернатора Дмитрия Ялова, бизнес по добыче камня достаточно сложный.
— Иллюзия, что выжить в нём легко. Конъюнктура не всегда привлекательная, логистика порой обременительна. Как человек, отвечающий за инвестиции в регион, скажу, что резкие изменения правил игры редко приводят к положительному результату, — прокомментировал он 47news.
Вице-губернатор Олег Малащенко, в чьём ведении недра, считает, что «у недровиков сегодня и так непростое положение».
— Системно я против увеличения давления на бизнес, — говорит Малащенко.