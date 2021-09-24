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На Ленинском «Нексия» потеряла «лицо», догнав троллейбус

Daewoo Nexia протаранила троллейбус на Ленинском проспекте

Общественному транспорту не везет на дорогах Петербурга 24 сентября. За утро автомобилисты подбили один троллейбус и еще несколько заставили стоять в пробке или идти в объезд.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», перед станцией метро «Ленинский проспект» в направлении проспекта Стачек Daewoo Nexia протаранила троллейбус. В результате автомобиль остался без переднего бампера.

В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» уточнили, что авария произошла в 11:05 у дома 130 по Ленинскому проспекту. Водитель «Дэу» не пропустил троллейбус 44-го маршрута, который выезжал из парка. Автомобилист свою вину признаёт. Пострадавших в ДТП нет, машина получила незначительные повреждения.

Еще одного представителя общественного транспорта притер Volkswagen Polo на проспекте Ветеранов, добавляет в комментариях участник «ДТП и ЧП» Михаил. Автобусу досталось или троллейбусу, не уточняется. В «Горэлектротрансе» сообщили, что информации о ДТП на Ветеранов к ним пока не поступало.

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А в утренний час пик, в 8:10, столкновение двух автомобилей на проспекте Тореза приостановило движение троллейбусов на 40 минут. Троллейбус 15-го маршрута пришлось направить в объезд по проспекту Художников, рассказали в «Горэлектротрансе». После движение восстановили в штатном режиме.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

f0ntan
Чего троллейбус делал на второй полосе? А не на крайней.ю по которой обычно ходит ОТ. В результате так и застрял на второй полосе Ленинского, прямо посередине проспекта. А если бы ехал по своей крайней полосе, хотя бы такую пробку не создавал. Далее, 15 троллейбус ни по Тореза, ни по Художников не ходит. Там ходит 13 троллейбус
А13579
"Автобусу досталось или троллейбусу, не уточняется". Чего не хватает автору, чтобы определить это по фото?
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