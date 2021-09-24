Общественному транспорту не везет на дорогах Петербурга 24 сентября. За утро автомобилисты подбили один троллейбус и еще несколько заставили стоять в пробке или идти в объезд.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», перед станцией метро «Ленинский проспект» в направлении проспекта Стачек Daewoo Nexia протаранила троллейбус. В результате автомобиль остался без переднего бампера.
В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» уточнили, что авария произошла в 11:05 у дома 130 по Ленинскому проспекту. Водитель «Дэу» не пропустил троллейбус 44-го маршрута, который выезжал из парка. Автомобилист свою вину признаёт. Пострадавших в ДТП нет, машина получила незначительные повреждения.
Еще одного представителя общественного транспорта притер Volkswagen Polo на проспекте Ветеранов, добавляет в комментариях участник «ДТП и ЧП» Михаил. Автобусу досталось или троллейбусу, не уточняется. В «Горэлектротрансе» сообщили, что информации о ДТП на Ветеранов к ним пока не поступало.
А в утренний час пик, в 8:10, столкновение двух автомобилей на проспекте Тореза приостановило движение троллейбусов на 40 минут. Троллейбус 15-го маршрута пришлось направить в объезд по проспекту Художников, рассказали в «Горэлектротрансе». После движение восстановили в штатном режиме.