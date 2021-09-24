Общественному транспорту не везет на дорогах Петербурга 24 сентября. За утро автомобилисты подбили один троллейбус и еще несколько заставили стоять в пробке или идти в объезд.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», перед станцией метро «Ленинский проспект» в направлении проспекта Стачек Daewoo Nexia протаранила троллейбус. В результате автомобиль остался без переднего бампера.