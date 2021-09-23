По предварительным данным, у одного из команды травмирована нога . Пока удалось найти четверых, одного из них — мертвым. Остальных ищут 20 спасателей и 7 единиц техники на высоте пять тысяч метров и выше. По предварительной информации, несколько альпинистов в группе — из Петербурга.

Работу осложняют тяжелейшие погодные условия. В районе поиска сейчас дует ветер с порывами до 40 метров в секунду, стоит 20-градусный мороз и пурга, из-за которой ничего не видно дальше метра.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, как на Эльбрусе всю ночь искали заблудившегося альпиниста из Петербурга.

