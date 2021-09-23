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Спасатели показали эвакуацию альпинистов с Эльбруса. Один из группы спуститься не смог

На Эльбрусе погиб альпинист, поиски группы продолжаются

На Эльбрусе пропала группа из 19 альпинистов. Находясь на высоте 5 400 метров, они попросили помощи из-за плохой погоды, сообщает 23 сентября пресс-служба МЧС России.

По предварительным данным, у одного из команды травмирована нога. Пока удалось найти четверых, одного из них — мертвым. Остальных ищут 20 спасателей и 7 единиц техники на высоте пять тысяч метров и выше. По предварительной информации, несколько альпинистов в группе — из Петербурга.

МЧС России

Работу осложняют тяжелейшие погодные условия. В районе поиска сейчас дует ветер с порывами до 40 метров в секунду, стоит 20-градусный мороз и пурга, из-за которой ничего не видно дальше метра.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как на Эльбрусе всю ночь искали заблудившегося альпиниста из Петербурга.

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