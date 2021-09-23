Группа альпинистов на Эльбрусе попросила спасателей о помощи

Спасатели вышли на поиски группы альпинистов из 23 человек, которые попросили о помощи из-за ухудшения погодных условий на Эльбрусе. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.



«В 17:10 23.09.2021 года в ЦУКС ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус, высота 5400 метров, группа альпинистов из 23 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи», — гласит запись на сайте министерства.



По предварительным данным, у одного человека из группы травма ноги. Также отмечается, что альпинисты зарегистрировали свой маршрут в МЧС России. Из каких регионов прибыли спортсмены — не сообщается.

