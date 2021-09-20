Житель Коми застрелил сестру, ранил троих и покончил с собой

В республике Коми мужчина открыл стрельбу в частном доме. Три человека ранены, двое мертвы, включая самого стрелка.



Как сообщает 20 сентября пресс-служба СУ СК РФ по республике, произошло все в ночь на 18 сентября в частном доме одного из населенных пунктов Корткеросского района. По данным следствия, 47-летний местный житель из личной неприязни расстрелял четырех человек из двуствольного гладкоствольного ружья, а после свел счеты с жизнью.

В результате 54-летняя сестра мужчины от огнестрельного ранения скончалась на месте, а 53-летнюю сестру госпитализировали. С огнестрельными ранениями в больницу также доставили двух соседей стрелка: женщину 58 лет и 37-летнего мужчину.