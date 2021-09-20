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Житель Коми застрелил сестру, ранил троих и покончил с собой

В республике Коми мужчина открыл стрельбу в частном доме. Три человека ранены, двое мертвы, включая самого стрелка.

Как сообщает 20 сентября пресс-служба СУ СК РФ по республике, произошло все в ночь на 18 сентября в частном доме одного из населенных пунктов Корткеросского района. По данным следствия, 47-летний местный житель из личной неприязни расстрелял четырех человек из двуствольного гладкоствольного ружья, а после свел счеты с жизнью.

В результате 54-летняя сестра мужчины от огнестрельного ранения скончалась на месте, а 53-летнюю сестру госпитализировали. С огнестрельными ранениями в больницу также доставили двух соседей стрелка: женщину 58 лет и 37-летнего мужчину.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц). Подозреваемый, по имеющимся данным, нигде не работал и злоупотреблял спиртным.

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Комментарии (7)

blackcatwhitecat
Как алкаш справку получил...
nuga
ружье всегда выстрелит.
Paul3390
Предлагаю разрешить двустволки только после 5-и летнего срока владения рогаткой.
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