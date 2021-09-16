Реновацией Петербурга займётся «Самолёт». Девелопер поглощает регионального оператора программы

Завершить консолидацию активов планируется к концу 2021 года. Сделка будет реализована в форме покупки на ООО «Самолет Регионы» и подлежит утверждению ФАС России.

Как говорится в официальном сообщении ПАО ГК «Самолёт»», 16 сентября совет директоров одобрил решение о приобретении «СПб Реновации». Компания станет отдельным подразделением регионального бизнеса группы, которое возглавит член совета директоров группы и акционер «Самолёт Регионы» Александр Прыгунков.

«СПб Реновация» обладает портфелем из 22 проектов объёмом более 6 млн кв. м в разных частях Петербурга. В активной фазе реализуются 6 проектов с объёмом текущего строительства 230 тыс. кв. м. За счёт компании портфель ГК «Самолёт» вырастет до 30,9 млн кв. м.



«Самолёт» купил 5% «СПб Реновации» с опционом на увеличение доли в прошлом году. Оставшиеся 95% компании, по данным СПАРК, с 16 ноября принадлежат кипрской Retansel Enterprises ltd. Её совладельцем газета «Ведомости» называла одного из основных акционеров «Самолёта» — Михаила Кенина.

