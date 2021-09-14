В Выборгском районе Петербурга стихия сломала три березы в парке Сосновка и одну березу и иву в Сампсониевском саду. Причем диаметр ствола ивы — один метр. В саду Бенуа в соседнем Калининском районе повредило еще два растения. Не устояли перед штормовым ветром пять ясеней в Приморском парке Победы, а в Воронежском саду во Фрунзенском районе упали один тополь и три ивы. В Валилеостровском районе ветром повалило ясень, и он рухнул на машины, повредив три автомобиля и перегородив всю улицу.

По ряду адресов бригады садовников уже успели вывезти древесные остатки, в остальных садах и парках продолжается раскряжевка и распил стволов.

В комитете просят петербуржцев и гостей города быть осторожными в непогоду: обходить рекламные щиты, не стоять под деревьями и не парковать под ними машины, не подходить к оборванным проводам и качающимся вывескам, а также не ходить в парки и скверы.

Разбушевавшийся ветер валит в Петербурге не только деревья. Традиционно не выдерживают напора дорожные знаки и светофоры. На Васильевском острове сдуло ларек и скамейку. Утром очевидцы причисляли к жертвам стихии даже автомобиль.