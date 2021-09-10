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Американского посла вызвали в МИД РФ из-за вмешательства Вашингтона в российские выборы

Посол США Джон Салливан был вызван в МИД РФ для обсуждения вмешательства Вашингтона в российские выборы. Об этом 10 сентября сообщило РИА Новости, ссылаясь на дипломатического источника.

Как отметили в ТАСС, заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил послу о наличии доказательств нарушения законов РФ американскими цифровыми гигантами перед выборами и напомнил о недопустимости вмешательства во внутренние дела России.

В числе прочего Рябков обсудил с послом двусторонние вопросы в поддержку намерения президента США Джо Байдена выстраивать стабильные и предсказуемые отношения с РФ.

Салливан пробыл в министерстве около 20 минут.

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Комментарии (18)

zorkii
После Крыма тогда наш посол должен прописаться в МИДе США
NAFTALIN 2000-2036
ЛДПР... КПРФ... первое щас требует снизить пенсвозраст... боюсь уже спросить, а кто вообще голосовал за его повышение? планетяне? 20 лет у ЕР - 45%, у КПРФ-15, у ЛДПР-7... и всё так стабильно, как будто в Швейцарии живем
Hans-Christian
За 20 минут не успеть даже по чашке кофе выпить не спеша! Я уже не говорю про виски. Зачем посла дёргать на такое время?
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