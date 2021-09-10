Американского посла вызвали в МИД РФ из-за вмешательства Вашингтона в российские выборы

Посол США Джон Салливан был вызван в МИД РФ для обсуждения вмешательства Вашингтона в российские выборы. Об этом 10 сентября сообщило РИА Новости, ссылаясь на дипломатического источника.



Как отметили в ТАСС, заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил послу о наличии доказательств нарушения законов РФ американскими цифровыми гигантами перед выборами и напомнил о недопустимости вмешательства во внутренние дела России.



В числе прочего Рябков обсудил с послом двусторонние вопросы в поддержку намерения президента США Джо Байдена выстраивать стабильные и предсказуемые отношения с РФ.

