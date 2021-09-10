Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Актуальное

Стекло от Фабра и Кабаковых в Эрмитаже

С 11 сентября до 31 октября, 6+

Причудливые произведения искусства из стекла, над которыми работал 51 современный художник, выставляются в Эрмитаже. Это проект «Glasstress», запущенный Студией Беренго в Венеции ещё в 2009 году. Компании по производству стекла удалось привлечь не только молодых, но и классиков: в Петербург приехали работы Ай Вэйвея, Ильи и Эмилии Кабаковых, Яна Фабра.



Лорис Чеккини, «Бессвязный отдых», 2013

Стеклянные бусины, сталь, проволока; плетение

Собственность художника и Студии Беренго Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться







Комарово снова принимает поэтов и писателей

11 сентября, 18+



В доме писателей в Комарово в субботу проходит фестиваль «Курорт», призванный вернуть этим местам славу центра культуры, — с вручением литературной премии Аркадия Драгомощенко, выставкой графики ленинградского поэта Виктора Сосноры. Программа «слёта» обширная: художник Павел Пепперштейн расскажет о поэзии, которая в разные годы создавалась в Комарово, а Александр Зайцев из «Ёлочных игрушек» даст концерт в баре «Ларисочная». Всего в афише с десяток событий: площадкой для части встреч станет библиотека Комарово. Накануне, 10 сентября, в Доме писателей стартует параллельная «академическая программа»: на одном из семинаров речь пойдёт о фем-письме.

Технологии «приземлятся» в городе

До 12 сентября, 12+

Художники из других стран покажут петербуржцам свои работы на международном фестивале технологического искусства Ars Electronica. Темой этого года выбрана цифровизация. Площадками стали арт-резиденция ИТМО Art&Science и Музей почвоведения имени В. В. Докучаева. Традиционные музейные экспонаты «замиксовали» с современным искусством и выставили большие экраны с художественными роликами и объяснением концепции каждого предмета в зале.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Сальников представит новых «Петровых»

10 сентября, 19:00, 18+

Автор сюрреалистических «Петровых в гриппе и вокруг него» Алексей Сальников приедет в Дом книги, чтобы ответить на вопросы, раздать автографы и презентовать новое издание романа. Такая активность, конечно, связана с выходом в кинотеатрах киноадаптации Кирилла Серебренникова. Сальников появляется на публике не очень часто, так что это редкая возможность поговорить с писателем.

Экоактивности

Осознанности учат целый месяц

С 10 сентября до 10 октября, 12+

Учить правильно сортировать мусор, «спасать» и повторно использовать пищевые отходы, различать разные виды пластика и говорить о «вечной» упаковке будут аж целый месяц на фестивале «Неделя Северных стран». А весь день 11 сентября посвятят лекциям в пространстве «Линии». Для тех, кто физически прийти не сможет, организуют онлайн-трансляцию. Это бесплатно.



Фото: nordicweeks.ru/ Поделиться Поделиться







Сделать бумагу своими руками

С 11 сентября, 12:00, 15:00, 16:00, 6+

В Кронверкской куртине Петропавловской крепости теперь можно сделать бумагу своими руками. Процесс ручного отлива состоит из нескольких этапов: сначала в чане размешивают целлюлозную массу, потом при помощи специальных плетёных черпальных рамок выкладывают будущий лист, в конце отжимают и сушат его. Попробовать это сделать можно в любой день, кроме среды и четверга. Ориентир — установленный на улице монетный пресс. Кстати, это не только развлечение: некоторые активисты именно по такой схеме дома «перерабатывают» чеки в грубую бумагу и используют её после.



Фото: PublicDomainPictures с сайта Pixabay Поделиться Поделиться







В Ботаническом саду — урожай и цветы

11 и 12 сентября, 0+

В Ботаническом саду осень встретили выставкой «даров сезона». Характерные для августа и сентября овощи и фрукты выставили в павильоне «Зелёный домик»: есть тыквы и яблоки разных размеров, а ещё десятки георгин.

Музыка офлайн и онлайн

Рокеры «раскачают» VK

11 и 12 сентября, 18:00

Ленинградский рок-клуб отмечает 40-летие онлайн. «Кирпичи», Tequilajazzz, «АукцЫон», «Сегодняночью», ZOLOTO сыграют сеты на «Острове фортов» в Кронштадте. Зрители смогут подпеть, зайдя во «ВКонтакте». Там пройдёт онлайн-трансляция.



Фото: vk.com/kronshtadt_rf Поделиться Поделиться







Чайковский — в Филармонии

11 сентября, 19:00, 6+

В Большом зале Филармонии играют Чайковского на вечере-посвящении погибшим во время террористических актов 11 сентября 2001 года. В программе «Три непревзойдённых шедевра» — Концерт №1 для фортепиано с оркестром, Концерт для скрипки с оркестром, Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром. На сцене — виолончелист Сергей Ролдугин, скрипач Илья Иофф, пианист Мирослав Култышев, за дирижёрским пультом — Александр Титов. Играет Петербургский государственный академический симфонический оркестр.



Отметить 700-летие «Божественной комедии»

12 сентября, 16:00, 18+

Для Авиньонского театрального фестиваля в 2008 году итальянский режиссёр Ромео Кастеллуччи создал сценическую трилогию «Ад», «Чистилище» и «Рай». Погрузиться в пучины, посмотрев запись «триптиха» по мотивам «Божественной комедии» Данте, со дня смерти которого в этом году исполняется 700 лет, на этих выходных можно в Доме радио. Количество мест ограничено, нужна регистрация.



Узнать новое

В Маяковке затронут историю

11 сентября, 6+

Обойти обычно закрытые залы особняка графини Карловой и завернуть в мемориальную библиотеку князя Голицына петербуржцам предлагают на экскурсии по одному из старейших зданий библиотеки им. Маяковского. Дом известен по имени её владелицы графини Карловой. Титул ей, обычной фрейлине, вопреки воле высшего общества, даровал супруг — герцог Георгий Георгиевич Мекленбург-Стрелицкий. По легенде, которая ходит среди библиотекарей, в Маяковке можно увидеть женщину в белом платье — призрак самой графини или её дочери. Экскурсия продлится около 2,5 часов, подробности на странице.



Авторские журналы и современное искусство обсудят в «Шкафу»

11 сентября, 17:00, 18+

Этой осенью в городе заработала библиотека и арт-резиденция «Шкаф». Одна из первых встреч на площадке пройдёт в формате молодежной лаборатории современного искусства CONTeX. Пришедшие совместно создадут арт-объект и отдельно обсудят зины — малотиражные авторские журналы.



В фантастике Стругацких расставят акценты

10 сентября, 12+

О главных произведениях братьев Стругацких на встрече в пятницу расскажут в библиотеке их имени. Разговор будет основательным, ведь список романов фантастов вовсе не заканчивается «Пикником на обочине» или «Трудно быть богом». Выбрать лучшее непросто.

Чем удивят на выставках

Юбилей хот-догов — в «Линиях»

С 8 сентября, 12+

В общественном пространстве «Линии» открылась юмористическая экспозиция «Сосиске в тесте — 150 лет! Нешуточный юбилей». Блюдо воспели на картинах и плакатах больше 20 художников и фотографов из арт-группы #БезДатые. Выбор времени создания экспозиции обосновали исторически: сорок лет назад, в 1871 году, выходец из Германии Натан Фельтман открыл на Кони-Айленде свой ларек и начал подавать сосиски.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Керамика из Риги — в Петропавловке

С 10 сентября, 17:00, 16+

В Музее архитектурной художественной керамики в Государевом бастионе Петропавловской крепости начинает работать выставка «Открывая двери старых домов». Фотограф Маргарита Федина запечатлела образцы рижской архитектуры XIX — начала ХХ века, объединенные общей темой — керамическими элементами на фасадах и в интерьерах, такими, как изразцы и настенные украшения.

На фото — город всех религий

До 21 сентября, 12+

За свою историю иранский город Исфахан успел побыть частью 14 различных империй, так что неудивительно, что мечети там соседствуют с православными церквями и зороастрийскими храмами, чьи прихожане верят в Заратустру. О «колыбели мирного сосуществования религий в Иране» в Музее истории религии подготовили целую выставку. Показывают сами культовые сооружения и ролики об интересных обрядах в каждом из них.



Фото: Скриншот сайта gmir.ru Поделиться Поделиться







Италию показывают в Строгановском

С 9 сентября до 15 ноября, 6+

Правнук графа Александра Строганова, чью фамилию носит дворец на Мойке, был художником. Путешествуя по Италии вместе с семьёй в 1839–1841 годах, Павел Строганов проводил за мольбертом часы, зарисовывая пейзажи и сценки из уличной жизни. Доказать, что 60 работ в собрании Русского музея принадлежат его кисти, учёные смогли лишь недавно. В честь открытия в залах Строгановского дворца выставят все картины молодого генерал-адъютанта. На мультимедийных экранах подробно рассказано, как вообще происходит установление авторства той или иной картины.

Вода и Hydra — у залива

С 11 сентября до 31 января, 18+

Британский философ Тимоти Мортон считал, что концепция природы, возможно, самая опасная из созданных человеком, поскольку она отделяет людей от всего мира в отдельную категорию. Мысль о том, что лозунгами экологии должны быть «не стыдящие призывы спасти планету или «природу», а просьбы подумать о том, как сохранить экосистему, чтобы она просуществовала и после гибели человечества, подхватили в «Севкабель Порту». Рассуждения о связи человека и природы у Финского залива собрали в выставку Hydra. Название отсылает к теме уже существующих проблем с доступом к воде, а ещё к мифологии Петербурга. Подзаголовок названия — «Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности». Будут остросюжетные плакаты.



Тем, кто не боится много гулять

Интеллектуальную «регату» развернут в Никольских рядах

11 сентября, с 12:00, 6+

Занятия парусным спортом и организация состязаний — во многом прерогатива студентов. Одна из самых активных команд уже много лет существует в СПбГУ: в сезон парусных регат Университет организует для горожан традиционную образовательную программу. В этом году лекции о судостроительстве и морских приключениях пройдут в Никольских рядах. В полдень в субботу кандидат исторических наук Дмитрий Панченко прочитает лекцию «Одиссей, персонаж и символ: от античности до XXI века», а в 13:30 его коллега, профессор кафедры источниковедения истории России, расскажет о том, как увлечение Петра I морской темой определило политический курс целой страны. Подробности — на странице.



Фото: alumnispbu.net Поделиться Поделиться







«Старуха» пошла по новому маршруту

12 сентября, 12:00, 16+

Каждый год в Петербурге проходит прогулка-променад по местам действия повести Даниила Хармса «Старуха». История о мужчине, в чью жизнь вмешивается странная пожилая женщина, происходит в центре Ленинграда и за городом: важную роль в книге играют Садовая улица и станция Лисий Нос. Команда организаторов прогулки за девять лет так хорошо изучила повесть, что немного заскучала и решила расширить маршрут, обратившись к другим текстам Хармса. Основным местом действия сделали Таврический сад. На один день зелёная зона станет для экскурсантов прототипом Центрального парка в Нью-Йорке — таким, как его представлял писатель, никогда в Америке не бывавший. Закончится променад уже под вечер на берегу Финского залива — в Лисьем Носу. Организуют пикник. Детали и билеты на прогулки — на сайте.

Битва вернется сквозь века

11 и 12 сентября

Сразу в нескольких точках города и в области любители истории отмечают 800-летие со дня рождения Александра Невского. В Петропавловской крепости воссоздадут битву со шведами и устроят сражения всадников, а на фестивале «НевскийФест» в числе прочего покажут классический фильм Сергея Эйзенштейна (6+) 1938 года. Детский праздник организовали в библиотеке им. братьев Стругацких, а тех, кто не боится дальних поездок, ждут в Староладожском Никольском монастыре: именно в Старую Ладогу в 1240 году перед битвой со шведами приехал князь. В программе — исполнение кантаты Сергея Прокофьева «Александр Невский» сводным студенческим хором (0+). Под эту же композицию в ночь с 11 на 12 сентября разводят Дворцовый мост.



Фото: Сергей Михайличенко, «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На экране

«Блокадный дневник» — в прокате

С 8 сентября, 12+

Фильм Андрея Зайцева «Блокадный дневник» вышел в годовщину начала блокады Ленинграда. Для режиссёра эта картина — вторая игровая в карьере. Она же стала одним из самых спорных релизов прошлого года: критики вручили Зайцеву главный приз Московского международного кинофестиваля, зрители возмутились уже на уровне трейлера. В чёрно-белой ленте молодая женщина хоронит мужа и идёт через весь город блокадной зимой, чтобы увидеть отца. В образе угадывается Ольга Берггольц.



Фото: предоставлено авторами фильма «Блокадный дневник» Поделиться Поделиться







Серебренников покажет «Петровых в гриппе»

С 9 сентября, 18+

До кинотеатров наконец- то добралась экранизация романа Андрея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Что точно гарантировано зрителям ленты Кирилла Серебренникова — так это погружение в температурно-алкогольное марево и фантасмагория в декорациях советских панелек и поликлиник. Главные роли исполнили Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Юрий Борисов.

Шрек на английском в «Родине»

11 сентября, 19:00, 6+

Первый «Шрек» снова в кино. В «Родине» мультфильм про огра показывают субботним вечером на английском языке с русскими субтитрами. Кстати, именно «Шрек» стал первым полнометражным анимационным фильмом, получившим «Оскар». Случилось это в 2002 году.



Фото: Скриншот трейлера/ Youtube.com Поделиться Поделиться





