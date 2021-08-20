В Петербурге пройдёт фестиваль технологического искусства. Вход свободный

Международный фестиваль Ars Electronica проходит с 1979 года, это платформа для технологических художников со всего мира. В 2021 году фестиваль пройдёт в семидесяти городах, в Петербурге его уже второй раз примет ИТМО. Основной станет тема почвы и «заземления», а ещё в Россию впервые привезут работы многих актуальных технологических художников.

В этот раз в рамках фестиваля представят проект «Заземление», который расположится на двух площадках: в Центральном музее почвоведения им. В. В. Докучаева и в арт-резиденции ИТМО Air на Васильевском острове. Покажут работы художников из семи стран, многие из которых раньше не выставляли в России. Вы увидите работы французской художницы Карин Бонневаль, исследователя цифровой культуры Юсси Парика и художника Абелардо Гиль-Фурнье, художников и режиссёров из Ливана Джоана Хаджитомас и Халил Жорейж и других.

Объединяющей темой для всех городов фестиваля в этом году стала цифровизация, и в ИТМО решили «вернуться к корням» в буквальном смысле — обратить внимание на почву, что объясняет выбор в качестве площадки Музея почвоведения. Там покажут традиционные музейные экспонаты вместе с новым технологическим искусством. Кроме выставок у фестиваля есть программа мероприятий, за ними можно следить в инстаграме арт-резиденции.



Университет ИТМО развивает направление Art&Science, студенты и выпускники программы работают в совершенно ином поле, чем традиционные художники. И часто получаются не просто любопытные технически, но свежие, понятные и универсальные по смыслу вещи. Так что к искусству, которое делают в ИТМО, стоит присмотреться.



Фестиваль Ars Electronica пройдёт в арт-резиденции Университета ИТМО Air и в Музее почвоведения им. В. В. Докучаева (площадки находятся совсем рядом) с 8 по 12 сентября. Вход свободный.



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Анастасия Семенович

