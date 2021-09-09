Бои и кино под открытым небом: где в Петербурге оживят эпоху Александра Невского

Сразу в нескольких точках города и Ленинградской области в первые выходные сентября отпразднуют 800-летие со дня рождения Александра Невского. Будут костюмированные бои, пляски в древнерусском стиле и кинопоказы.

В Петропавловской крепости 11 и 12 сентября пройдёт «Невская битва» (0+): уже с полудня пришедшим начнут показывать игровые сражения: «рыцари» в аутентичных нарядах будут биться и один на один, и в командах. В 13:30 в первый день на поле боя сойдутся княжеская дружина и европейские бойцы, а в 14:30 пройдёт реконструкция Невской битвы 1240 года с участием пехоты и конницы. В воскресенье внимание уделят соревнованиям всадников и вольтижировке — акробатическим упражнениям верхом. Фестиваль начинает работу в 11:00.

На Заячьем острове одновременно с этим пройдёт кинофестиваль «НевскийФест». Первый воскресный сеанс назначен на 13:00: на экране — классическая лента Сергея Эйзенштейна 1938 года «Александр Невский» (6+). В 15:00 наступит время «Жития Александра Невского» (16+) 1991 года режиссёра Георгия Кузнецова, а в 16:30 на экраны выведут картину «Александр. Невская битва» (16+) Игоря Каленова. Вход на все показы свободный. Стоит одеваться теплее: все показы под открытым небом.

В Библиотеке имени братьев Стругацких отметить историческую дату решили более камерно, но тоже в интерактивном формате и организовали семейные «Невские игры» (6+).



Основная программа стартует 11 сентября в 15:00 с ратных состязаний: детей разделят на группы, выдадут им безопасное оружие и оденут в кольчуги. В таком «обмундировании» слушать о том, как на Руси тренировали солдат и чему именно учили детей, явно будет интереснее и веселее. Сразу после этого в одном из залов пройдёт концерт фольклорной музыки: слушателям расскажут о самых популярных инструментах. Любителям делать что-то руками стоит заглянуть в зону мастер-классов: подростков там научат писать буквы в древнерусской стилистике, а самым маленьким помогут смастерить поделки. Вход на праздник свободный, а все активности бесплатны.

