Поэзия и концерты под соснами: писатели встретят читателей на «слёте» в Комарово

Среди «дачников» Комарово в разные годы были Дмитрий Шостакович, Фаина Раневская, Анна Ахматова, молодой Бродский, братья Стругацкие и Виталий Бианки. Одни жили там постоянно, другие приезжали погостить. С тех пор как в 1955–1965 годах в посёлке возвели постройки специально для отдыха и творчества литераторов, место стало своеобразной меккой. 11 сентября в Доме писателей Комарово пройдёт интеллектуальный фестиваль «Курорт». В программе — семинары, концерты, выставки.

В 15.00 на основной площадке критик и эссеист Александр Скидан прочтёт лекцию о творчестве Аркадия Драгомощенко, а в 18.00 молодым литераторам в Комарово вручат премию его имени. Награду интеллектуальный независимый книжный «Порядок слов» учредил в 2014 году. Вышло так, что это один из немногих конкурсов для писателей начинающих, возраст номинантов не должен превышать 27 лет. В шорт-лист этого года прошли Дорджи Джальджиреев из Элисты, москвич Максим Дрёмов и Оли Цве из Нижнего Новгорода.

В 16.30 в Доме писателей стартует беседа художника Павла Пепперштейна с куратором Дмитрием Хворостовым. Речь пойдёт о том, кто и когда создавал стихи в Комарово.



У «Курорта» будут и две дополнительные площадки: в библиотеку Комарово на Дачной улице в субботу стоит зайти не только ради лекционной программы, но и чтобы посмотреть на графику поэта Виктора Сосноры. Один из главных ленинградских поэтов ленинградского андеграунда, продолжатель традиции авангардизма и футуризма, создатель собственного «Слова о полку Игореве» умер в Петербурге в 2019 году.



В баре «Ларисочная» вечер отведут под музыкальную программу — поэт Андрей Родионов и музыкант Александр Зайцев из «Ёлочных игрушек» устроят концерт с 17.30. Коллектив в 2010 году стал лауреатом премии Сергея Курёхина в номинации «Электромеханика».



В программе «Курорта» — с десяток событий, есть и образовательные прогулки, и параллельная, более академическая программа с семинарами, например, по фем-письму. Один из таких воркшопов пройдёт чуть раньше основного потока — 10 сентября в 17.30.

