Этот год является знаковым для отечественной рок-музыки: Ленинградский рок-клуб, подаривший нам целый пантеон легендарных коллективов, отмечает свое 40-летие. На торжество, которое пройдет в Кронштадте 11–12 сентября, приглашены все желающие — фестиваль под названием «Рокштадт» пройдет онлайн.

Сами музыканты будут играть на «Острове фортов», а зрители все увидят и услышат в группе «ВКонтакте». Состав, кстати, впечатляет и в представлении не нуждается: «Кирпичи», Tequilajazzz, «АукцЫон».



Также на сцену поднимется группа «Сегодняночью», чей хит «Сигареты и кофе» около 20 лет назад рвал чарты MTV, а также коллектив «Радар», который основал трубач Роман Парыгин — вы могли слышать его инструмент, например, в песнях Optimystica Orchestra и группировки «Ленинград».

