Этот год является знаковым для отечественной рок-музыки: Ленинградский рок-клуб, подаривший нам целый пантеон легендарных коллективов, отмечает свое 40-летие. На торжество, которое пройдет в Кронштадте 11–12 сентября, приглашены все желающие — фестиваль под названием «Рокштадт» пройдет онлайн.
Сами музыканты будут играть на «Острове фортов», а зрители все увидят и услышат в группе «ВКонтакте». Состав, кстати, впечатляет и в представлении не нуждается: «Кирпичи», Tequilajazzz, «АукцЫон».
Также на сцену поднимется группа «Сегодняночью», чей хит «Сигареты и кофе» около 20 лет назад рвал чарты MTV, а также коллектив «Радар», который основал трубач Роман Парыгин — вы могли слышать его инструмент, например, в песнях Optimystica Orchestra и группировки «Ленинград».
Шестым участником «Рокштадта» является казахстанский музыкант Владимир Золотухин, который выступает под псевдонимом Zoloto. Бронебойных хитов у него пока нет, но можете посмотреть, как он исполнил «Я ненавижу свет» — стихотворение Осипа Мандельштама в рамках трибьюта «Сохрани мою речь навсегда».
Начало в 18.00.
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Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»