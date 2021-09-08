В Главном штабе покажут современное венецианское стекло

В Эрмитаж привезут эффектные работы из стекла, сделанные в рамках проекта «Glasstress» Ай Вэйвеем, Ильёй и Эмилией Кабаковыми, Яном Фабром и другими мастерами.

«Glasstress» — проект Студии Беренго в Венеции, его запустили в 2009 году, и уже больше трёхсот авторов сделали для него свои работы в стекле. В Эрмитаж привезут вещи пятидесяти одного художника, среди них — работы Майкла Джу, Ай Вэйвея, Мэта Коллиншоу, Яна Фабра и других. Всего в Главном штабе покажут пятьдесят пять работ, это будут скульптуры, инсталляции, люстры, видеоарт. Выставка займёт больше десяти залов.

Матовое и блестящее, цветное и прозрачное, имитирующее другой материал или подчеркивающее свои свойства — стекло часто считают материалом ремесленным, и Венеция — одно из мест, где к работе с ним относятся как к искусству. Студию Беренго в 1989 году основал Адриано Беренго, чтобы совместить традиции венецианского стекла с актуальным искусством. Проект «Glasstress» представляли на Венецианской биеннале, а в 2015 году в Венеции прошла совместная выставка «Glasstress 2015 Gotika» из работ Студии Беренго и вещей из эрмитажного собрания в стиле готики и неоготики.



Выставка «Glasstress». Окно в будущее» пройдёт в Главном штабе Эрмитажа с 11 сентября по 31 октября 2021 г.



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Анастасия Семенович

