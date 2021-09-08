На фестивале «Недели Северных стран» научат экологично жить в современном мире

Одиннадцатый по счету международный фестиваль «Недели Северных стран» начнется 10 сентября и будет идти месяц, до 10 октября, но 11-го пройдет основной лекционный марафон: расскажут об осознанном потребления, экологичной моде, экодизайне, развитии городов и охране окружающей среды, плюс пройдут мастер-классы. Все бесплатно, можно смотреть трансляции. 12+
Кто и почему в России выбрасывает еду и как не быть такими расточительными, поведает фуд-активист и шеф-повар проекта «Еда спасет мир» Илья Шапиро. Расскажет, как спасти саму еду так, чтобы было еще и вкусно. А Виктория Мосина, веган-шеф-повар, представит лес как бесплатный супермаркет и объяснит, какие знания пригодятся, чтобы этими дарами природы не отравиться: узнаем о дикорастущих растениях и собирательстве. Самые известные компании из Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии и Исландии расскажут коротенькими выступлениями, как встали на «экологичные рельсы», чего это стоило и как правильно читать экомаркировки. А участники проекта 99recycle научат, как сделать из вторсырья аксессуары. Лекции будут в Пространстве «Линии» (8-я линия В.О., 25), но если мест не хватит, можно смотреть эфиры на ютьюб-канале «Недели Северных стран».
Всю программу — в нее входят конференции, выставки, проекты, дискуссии, фильмы — на месяц можно посмотреть на сайте «Недели Северных стран» и в группах «ВКонтакте» и Facebook.. Будут этакие «фестивали в фестивале»: например, фест добрососедства на Литейном, а 18 сентября (это Всемирный день чистоты) на 40 площадках в 18 районах города пройдут соревнования по сбору и сортировке мусора. Скучно не будет.
Александра Шеромова