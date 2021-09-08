На фестивале «Недели Северных стран» научат экологично жить в современном мире

Кто и почему в России выбрасывает еду и как не быть такими расточительными, поведает фуд-активист и шеф-повар проекта «Еда спасет мир» Илья Шапиро. Расскажет, как спасти саму еду так, чтобы было еще и вкусно. А Виктория Мосина, веган-шеф-повар, представит лес как бесплатный супермаркет и объяснит, какие знания пригодятся, чтобы этими дарами природы не отравиться: узнаем о дикорастущих растениях и собирательстве. Самые известные компании из Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии и Исландии расскажут коротенькими выступлениями, как встали на «экологичные рельсы», чего это стоило и как правильно читать экомаркировки. А участники проекта 99recycle научат, как сделать из вторсырья аксессуары. Лекции будут в Пространстве «Линии» (8-я линия В.О., 25), но если мест не хватит, можно смотреть эфиры на ютьюб-канале «Недели Северных стран».

