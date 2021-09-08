Мужчину и женщину нашли зарезанными в квартире на Ржевке

Как стало известно «Фонтанке», 8 сентября экстренные службы вызвали на Рябовское шоссе, 117 к квартире, в которой живут муж и жена. Их хватились родные, которые в последние несколько дней безуспешно пытались связаться с супругами.



По их словам, последний раз пару видели под конец лета. Мужчина последний раз заходил на свою страницу в соцсети 30 августа, его супруга — ранним утром 3 сентября.

Причину, по которой семья перестала отвечать, выяснили, зайдя в однушку. 31-летнего мужчину и его жену, которая в июле отмечала 43-летие, нашли мёртвыми. Сомнений в том, что смерть могла быть не насильственной, нет: на телах обоих множественные колото-резаные раны.