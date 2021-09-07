Финляндия теперь рекомендует гражданам избегать только ненужных поездок в Россию. Ранее это касалось любых путешествий

Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) изменило рекомендации для путешествий в Россию. Если раньше граждан просили избегать любых поездок, то теперь это касается только ненужных, сообщается 7 сентября на странице посольства Суоми в Москве в Facebook.



Как пишет Yle, новые правила также касаются Бразилии, Южной Африки и Индии.



«Фонтанка» писала, что власти Финляндии надеются отменить все действующие коронавирусные ограничения в стране уже в октябре. Для этого необходимо привить 80–90% населения.

