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Финляндия теперь рекомендует гражданам избегать только ненужных поездок в Россию. Ранее это касалось любых путешествий

Финляндия рекомендовала гражданам избегать только ненужных поездок в Россию

Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) изменило рекомендации для путешествий в Россию. Если раньше граждан просили избегать любых поездок, то теперь это касается только ненужных, сообщается 7 сентября на странице посольства Суоми в Москве в Facebook.

Как пишет Yle, новые правила также касаются Бразилии, Южной Африки и Индии.

«Фонтанка» писала, что власти Финляндии надеются отменить все действующие коронавирусные ограничения в стране уже в октябре. Для этого необходимо привить 80–90% населения.

Ранее Финляндия продлила ограничения для въезда россиян до 19 сентября. Как и прежде, въехать в Суоми может лишь узкий круг лиц (в частности, владельцы недвижимости, родственники по неотложным семейным делам и т. д., подробнее — на сайте Погранслужбы).

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