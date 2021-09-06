FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +15
72.95р86.57р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
6
Печать

В Финляндии все коронавирусные ограничения могут снять в октябре

Правительство Финляндии надеется, что в октябре удастся отменить все действующие в стране коронавирусные ограничения, в том числе обязательное ношение масок. Об этом 6 сентября заявила премьер-министр страны Санна Марин.

Глава правительства отметила, что все зависит от уровня вакцинации. Снятие ограничений будет возможно, если обе дозы прививки получат 80–90 процентов населения.

«Если как минимум 80 процентов будет вакцинировано, то будут отменены все меры, в том числе ношение маски», — цитирует Yle Санну Марин.

«Фонтанка» писала, что Финляндия продлила ограничения для въезда россиян до 19 сентября. Как и прежде, въехать в Суоми может лишь узкий круг лиц (в частности, владельцы недвижимости, родственники по неотложным семейным делам и т. д., подробнее — на сайте Погранслужбы).

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Antuan Rokanten
А в Финляндию пустят?
266228619
220-два 200-три 7520 034-ноль.
266228619
3дравствуйте. Очень прошу вашей помощи. Мне 30 лет, и у меня повреждение коленных суставов. Нужно лечение, а у меня на данный момент таких денег просто нет. Я хромаю, мне тяжело спускаться по лестнице. Очень хочется снова ходить, бегать, радоваться жизни. Буду благодарна вам за любую сумму. 3аранее большое человеческое спасибо.

Номер моей карты
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний