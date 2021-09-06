В Финляндии все коронавирусные ограничения могут снять в октябре

Правительство Финляндии надеется, что в октябре удастся отменить все действующие в стране коронавирусные ограничения, в том числе обязательное ношение масок. Об этом 6 сентября заявила премьер-министр страны Санна Марин.
Глава правительства отметила, что все зависит от уровня вакцинации. Снятие ограничений будет возможно, если обе дозы прививки получат 80–90 процентов населения.
«Если как минимум 80 процентов будет вакцинировано, то будут отменены все меры, в том числе ношение маски», — цитирует Yle Санну Марин.
«Фонтанка» писала, что Финляндия продлила ограничения для въезда россиян до 19 сентября. Как и прежде, въехать в Суоми может лишь узкий круг лиц (в частности, владельцы недвижимости, родственники по неотложным семейным делам и т. д., подробнее — на сайте Погранслужбы).