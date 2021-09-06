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«Вы нас всех за идиотов считаете?» В Центризбиркоме решили уволить главу избиркома Красносельского района Петербурга

Центральная избирательная комиссия намерена уволить главу территориальной избирательной комиссии Красносельского района Петербурга №47 Елену Тюленеву, а петербургскому избиркому снова поставили «двойку».

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 6 сентября на очередном заседании Центральной избирательной комиссии вновь ругали петербургский избирком. Причиной стала ситуация, когда территориальная избирательная комиссия № 48 Московского района в один день уволила председателей 17 участковых избиркомов, а их коллеги из территориальной избирательной комиссии № 47 Красносельского района за несколько дней до этого приняли их на работу. Таким образом, люди одновременно работали в двух избирательных комиссиях, что запрещено. В заявлениях на увольнение они писали, что им сложно работать три дня во время выборов.

Объясняя произошедшее, председатель горизбиркома Наталья Чечина и глава юридического отдела, член избиркома Олег Зацепа сообщили, что ТИК Красносельского района не мог видеть, что принимают на работу людей, которые уже задействованы в другом избиркоме.

«Вы только меня за идиота считаете или всех членов ЦИКа? Комиссии находились в сговоре между собой. У вас ТИКи вышли из-под вашего подчинения, а вы пытаетесь убедить нас, что председатели ничего не знали. Или мы идиоты, или у вас там есть в составе такие люди», — заключил зампред ЦИКа Николай Булаев. Он предложил уволить главу теризбиркома Красносельского района.

К критике петербургского избиркома присоединилась глава ЦИКа Элла Памфилова. «Можно слушать кого угодно и высоких начальников региона, которые говорят не прогибаться перед ЦИК, не брать честных людей на работу в избирком, говоря, что они не из их команды, но сколько веревочка не вьется, конец очевиден», — заявила она.

По словам Памфиловой, петербургский избирком направил в ЦИК копии заявлений уволившихся председателей участковых избиркомов, они будто бы написаны на одном компьютере и подписаны одной рукой. В связи с этим ЦИК также обратится в правоохранительные органы.

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Комментарии (11)

Cashmare
в заголовке риторический вопрос
gorizont_sobytiy
Макаров из ЗакСа- узри! Твоё наследие рушится у тебя на глазах. Твои схемы превращаются в прах!.. Ты так и не понял, что Власть может быть и будет честной.
SWd
ЦИК выразил обеспокоенность.
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