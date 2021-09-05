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Илон Маск провёл экскурсию по SpaceX внуку и правнуку Королёва

Андрей Королёв, внук создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королёва, а также его правнук Павел Королёв посетили завод SpaceX в США по приглашению главы компании Илона Маска.

«Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и CrewDragon. Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск!» — рассказал сам Королев в своём в Facebook.

Илон Маск — фанат Королёва, о чём не раз сообщал сам. Он обсуждал советского конструктора с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и рассказывал, что беседовал с его семьёй. На марафоне «Новое знание» Маск поведал российским слушателям, что в офисе его компании есть конференц-залы, названные в честь великих космонавтов и исследователей космоса. Один из самых больших — в честь Циолковского, а другой — в честь Королева.

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Комментарии (2)

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Это неправда! Двигает мир вперёд Рогозин, я его интервью смотрел на Эхе.
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