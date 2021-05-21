«Hi, Elon, I have a question». Что Илон Маск и россияне узнали друг о друге за 45 минут

автор фото Иван Водопьянов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Открытый диалог основателя SpaceX, главы компании по производству электромобилей Tesla Илона Маска с российской молодежью наглядно показал главное. Как только со студентами начинают говорить серьезно и на равных, оказывается, что напротив сидят не несмышленыши, которых надо спасать от опасностей окружающего мира и легко вовлечь куда-то не туда, а интересные собеседники. Они на полном серьезе собираются менять мир, которого так боятся условные «взрослые».

Предыдущий спикер, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, покидая трибуну, представил Маску слушателей: «Это российская молодежь, это будущее нашей страны». Он поблагодарил предпринимателя за участие в марафоне и напоследок попросил его «кратко рассказать ребятам», каким он видит будущее через 50 лет и что он для этого делает. Тот начал серьезно рассуждать о технологических изменениях, искусственном интеллекте, покорении космоса, синтетических ДНК и РНК и других прорывах. Зал реагировал на его слова запоздало, то ли из-за задержек связи, то ли большинство не понимало его речь, ведь живые американцы действительно говорят не как в российских учебниках английского. Только через минут 10 к трансляции подключили перевод, ожил зал и зрители по ту сторону экранов.



Почти сразу Маск встретился со своим «главным фанатом в Российской Федерации». Так себя представил молодой обладатель двух электрокаров Tesla Кирилл. Он сказал, что хочет повторить опыт казаха Ануарбека Иманбаева, который во время презентации компании выкрикнул название родной страны, чем обратил на нее внимание Маска.

Отвечая на вопрос поклонника, когда Tesla наконец появится в России, глава компании не назвал дату, но сообщил, что это может произойти «скоро», и поблагодарил за такую поддержку. Он добавил, что рассматривает Россию как место, где можно открыть заводы по производству электромобилей.



«Мое лицо выглядит таким красным на экране. Это забавно», — заметил он.

Маск отвечал на вопросы серьезно и вдумчиво, но не упустил возможность пошутить. Студенты петербургского Политеха вспомнили, как миллиардер ранее называл себя пришельцем из будущего, и спросили, чем он это докажет. «А что, это не очевидно?» — рассмеялся американец.

Про космические путешествия

По мнению основателя SpaceX, чтобы путешествовать за пределы солнечной системы, нужно использовать антиматерию. Это самый эффективный способ исследовать ближайшую к нам солнечную систему, но даже она находится от нас на расстоянии четырех световых лет. Это позволит разогнаться до 10–20% от скорости света и тогда мы сможем выбраться за пределы солнечной системы, как в «Интерстелларе». Также для этого нужно разработать «умные» ракеты с автоматической дозаправкой баков. Маск считает, что к тому времени, когда эти вопросы станут более актуальны, у нас уже будет город на Марсе и тогда уже можно будет разрабатывать межпланетные путешествия.



О будущем МКС

На вопрос о необходимости продления эксплуатации Международной космической станции предприниматель ответил, что МКС обладает важной функцией, сотрудничество в космосе тоже очень важно, но не нужно застревать на каких-то вопросах, стоит выходить за их пределы. «Следующим логическим шагом будет создание базы на Луне, города на Марсе, — сказал он и процитировал российского ученого, изобретателя Константина Циолковского. — Земля — колыбель человечества, но нельзя же вечно жить в колыбели».

Как он вообще здесь оказался

«Господин Песков предложил мне это сделать и я согласился. Мне кажется, это прекрасно, что мы налаживаем контакты, что у нас будет больше коммуникации между США и Россией», — ответил Маск на вопрос о том, как попал на марафон. Он добавил, что между Россией и США должно быть больше диалога, и что восхищается российскими и советскими достижениями в ракетных науках.

О Константине Циолковском

«Он был удивительным человеком. Он подлинно был одним из величайших гениев. У нас есть конференц-залы, названные в честь великих космонавтов и исследователей космоса. Один из самых больших назван как раз в честь Циолковского, а другой в честь Королева», — сказал основатель Space X, когда речь шла о Калуге, где долгое время работал и скончался великий ученый.



О Юрии Гагарине

На вопрос, чтобы он сказал бы Гагарину, американец ответил: «Я об этом не думал. Наверное, скажу: «Ух ты». Он ведь первый человек, который вышел на орбиту, это просто удивительно. Очень храбрый человек. Я бы просто спросил: «Почему?»».

Об искусственном интеллекте

Искусственный интеллект (ИИ) со временем должен взять на себя многие задачи, которые сейчас являются скучными или опасными для человека, считает глава Tesla. Это определенно коснется вождения автомобилей. Также Маск назвал поразительным прогресс в сфере перевода и рассказал об успешных исследованиях в области ИИ основанной им компании Neuralink. Недавно она показала, как обезьяна со вживленным в мозг чипом играет силой мысли в компьютерные игры.

«Очевидно, искусственный интеллект — это обоюдоострый меч, и нам нужно убедиться, что мы будем хорошо сосуществовать с ним», — отметил инженер.

Об образовании

Маск поделился своим взглядом на образование. «Мне кажется, те, кто нас учат, должны нам объяснять, зачем они нас этому учат. Давайте представим себе, что мозг постоянно оценивает важность получаемой информации, запоминать ее или нет. Поэтому нам нужно понимать, зачем мы учим те или иные вещи и вообще нужно ли нам это. Иногда мы понимаем, что никакого смысла в изучении нет», — сказал он. Бизнесмен привел в пример условный «курс по отверткам», бесполезный на первый взгляд.



«Давайте попытаемся разобраться в основной проблеме, зачем нам эта отвертка и какие инструменты нам нужны для того, чтобы решать те или иные проблемы. Как только вы поймете, зачем вам эти знания, учиться станет интереснее», — посоветовал он.

Также миллиардер напомнил, что сейчас за знаниями не нужно идти в университет, есть много доступных бесплатных курсов, которые расположены онлайн.

О вере в бога

«В традиционном смысле слова я не религиозен, потому что принадлежу к научной школе мысли. Но при всем этом мне так интересно откуда мы все взялись, что такое жизнь, как мы сюда попали и какие нужно задавать вопросы, чтобы что-то понять. Я бы сказал, что во взрослой жизни я придерживаюсь такой философии: необходимо расширять сознание, чтобы задавать правильные вопросы, на которые можно получить ответы от Вселенной», — добавил Илон Маск.

Российским студентам

«Мне хотелось бы поддержать ваш энтузиазм и энергию. Оставайтесь оптимистически настроенными на будущее, боритесь за лучшее будущее, направляйте на это энергию. Я очень рад все это видеть, такие замечательные вопросы, столько энергии из России», — поделился впечатлениями от общения с российской молодежью американский миллиардер.



Когда он ушел, на экране появился анонс выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова. Как заметил в комментариях один из пользователей, от трансляции «Вконтакте» сразу «отвалились» 1300 человек или примерно половина зрителей.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»